Столкнувшись с дремучей украинской элитой, Европа отступила

Андрей Головачев

политический эксперт

7 марта 2018, 12:49

Украина это не Польша и не прибалты. Это очень крепкий орешек. 

Украинская экономика разваливается и кроме России ни у кого нет желания ее спасать.

Профессор С. Хедлунд и его прогнозы по Украине.

Известный шведский экономист Стефан Хедлунд является признанным специалистом по российской политэкономии, свободно владеет русским языком и написал экономический бестселлер " Невидимые руки, опыт России и общественная наука", где убедительно показывал как путинская Россия возвращается к традиционной матрице служивого государства , которая была заложена еще во времена Московии.

Интересно, что С. Хедлунд с первых дней евромайдана внимательно наблюдал за событиями в Украине и периодически публиковал свои отчеты.

Хорошо понимая природу российского государства и реальное социально -экономическое положение Украины , Хедлунд с 2013 г. постоянно предупреждал Европу, что , принимая решение о втягивании Украины в свою орбиту влияния , она должна хорошо подумать, быть ответственной и понимать две вещи:

  • Украина для России -это " вопрос жизни или смерти", поэтому Европа должны быть морально готова к самой решительной борьбе за Украину, вплоть до войны
  • спасение экономики Украины потребует огромных инвестиций со стороны Европы и широкомасштабной помощи по всем направлениям

Уже в середине 2016 г. профессор Хедлунд заявил , что Европа оказалась полностью бессильной против жесткой реакции России на подписание Соглашения об Ассоциации и обвинил Брюссель в том, что он оставил Украину один на один с Россией.

А в декабре 2017 г. Хедлунд с сожалением признал, что украинская экономика разваливается и что, кроме России, ни у кого нет желания ее спасать. Хедллун снова напомнил , что Россия является самым заинтересованным и самым мотивированный игроком , потому что не может себе позволить проиграть Украину, а у Европы такой сильной мотивации нет. И самое главное, Хедлунд прогнозирует, что уже после следующих выборов, Украина , с целью экономического спасения начнет снова возвращаться в орбиту российского влияния.

Наряду с безответственным поведением Европы Хедлунд отмечает, что причинами неудач Украины являются:

  • коррумпированная элита, у которой нет государственного инстинкта и которая легко возвратиться под влияние России, если это даст ей возможность продолжать безнаказанно обогащаться за счет граждан
  • неспособность украинского общества оказывать давление на власть

Попутно Хедлунд отмечает , что США не имеют возможности помочь Украине экономически, а поставки вооружения Украине не решают никаких проблем, возможно, наоборот, - только их усугубляют.

Когда я постоянно, уже в течении 5 лет, пишу о том, что Запад неизбежно проиграет в Украине, я руководствовался примерно такой же логикой. Европейские чиновники просто не понимали, с какими проблемами они столкнутся в Украине. Для них это оказалось жутким откровением. Украина это не Польша и не прибалты. Это очень крепкий орешек. Поэтому столкнувшись с дремучей украинской элитой , с политически необразованным и пассивным населением, а также с жесткой реакцией России , готовой реально воевать за Украину, Запад, конечно, отступил. Ни воевать за Украину, ни даже оказывать ей существенную экономическую помощь никто не будет. План Маршалла для Украины оказался нужен только А. Гопко и двум отставным литовским политикам.

Жестокий урок для украинского общества. Пора снимать розовые очки и начинать взрослеть.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Украина Европа Андрей Головачев Стефан Хедлунд
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