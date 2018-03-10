Задержание Рубана - "предъява" Медведчуку. Но не для борьбы с "рукой Кремля"

Несколько комментариев к задержанию Владимира Рубана с арсеналом оружия. И к предъявленным ему обвинениям в подготовке теракта.

Рубан - человек Виктора Медведчука. его контактное лицо в ЛДНР, через которого решаются все вопросы с полевыми командирами.

Задержание Рубана - это потенциальная "предъява" Медведчуку. Но не для борьбы с терроризмом или "рукой Кремля".

Медведчук это бизнес-партнер Порошенко. С которым он делит прибыли от поставок в Украину топлива российской госкомпании Роснефть по нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс и последующей реализации его на заправках Glusco (ТНК).

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С российской стороны партнером Медведчука является Курченко. Который, как вы помните, обвиняется в финансировании самого лютого политического противника Порошенко - Михо Саакашвили.

Очевидно, что если такое финансирование было - то из нефтяных денег от "трубы". И не могло осуществляться без ведома партнера-Медведчука.

Поэтому я рассматриваю задержание Рубана - как месть Порошенко Медведчуку и Курченко за финансирование Саакашвили.

И, одновременно, попытку получить контроль над построенным ими нефтяным бизнесом в Украине через угрозу криминального преследования за подготовку террактов.

Потому что даже в попытке мести Порошенко всегда хочет получить еще и денежную сатисфакцию.

Александр Дубинский, журналист