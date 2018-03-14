Миротворческие записки для блогеров

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

14 марта 2018, 18:19

Похоже, что тема миротворческой операции на оккупированном Донбассе может стать одной из основных тем предстоящей президентской избирательной кампании.

Во всяком случаи, такой вывод напрашивается из анализа постов порохоботов по итогом "секретной" встречи с президентом. С их легкой руки в информационное пространство был вброшен тезис:  о "зачистке Донбасса силами ЗСУ с помощью миротворцев". Почему-то у нас стало модным полагать, что миротворцы будут "помогать Украине" или даже "заставят РФ вывести свои войска".

В действительности никакие миротворцы не будут нам возвращать территории или за нас проводить реинтеграцию Украины. Основополагающий принцип, согласно которому действуют миротворческие силы ООН, является - беспристрастность. Да, этот принцип является скорее теоретическим и умозрительным, так как человеческий фактор на местах во время непосредственной эскалации конфликта (которую нельзя до конца исключать на большинстве этапов урегулирования) так или иначе перевешивает установки, данные в учебных центрах, но откуда у сторонников введения миротворцев на оккупированные территории взялась уверенность, что этот принцип будет нарушаться именно в нашу пользу?

В докладе Говена, который по неясным причинам воспринимается большинством экспертов и аналитиков как основной вариант проекта будущего миротворческого контингента, отдельное внимание уделяется национальному составу миссии ООН. Так, потенциальными странами-контрибуторами в докладе названы Австрия, Финляндия, Швеция, Беларусь, Казахстан, Монголия, Аргентина, Бразилия, Чили, Португалия и Греция. Из перечисленных стран по-настоящему нейтральными по отношению к Украине могут считаться разве что несколько, а упоминание в этом списке Беларуси и Казахстана не может быть приемлемым для Украины ни при каких условиях.

Во-первых, под видом беларуских и казахских "голубых касок" на Восток Украины могут легко зайти военные специалисты собственно из РФ. Например, сможем ли мы знать когда и при каких обстоятельствах эти люди получили гражданство РБ или РК?

Во-вторых, в рамках ОДКБ действует более 40 договоров и соглашений об обмене разведывательной информацией. Мы можем гарантировать отсутствие утечки?  

В-третьих, не добавляют оптимизма в этом отношении и совместные российско-беларуские военные учения в Ульяновске, тема которых заявлена предельно прямо: "Подготовка российско-белорусской батальонной тактической группы к миротворческим действиям. Ведение миротворческих действий в буферной зоне".

Для того, чтобы понять, что конструкция "миротворцы ООН помогут вывести российские войска" не имеет никакого практического основания, достаточно внимательно послушать то, что говорит спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. Он реалист: прежде чем можно будет говорить о развертывании миротворческих сил, необходимо, чтобы РФ согласилась на вывод своих войск, и только после этого сможет действовать переходная администрация, которая сегодня рассматривается американской стороной как компромиссный вариант.

Переходные администрации ООН не просто не создают условия для описанного блогерами сценария, при котором "никаких амнистий не будет", а все враги будут повержены и зачищены, а функционируют с точностью до наоборот: следят за недопущением самосудов и имплементацией мирных соглашений, предшествующих развертыванию миротворческих сил.

В случае Украины подобных де-факто работающих соглашений нет, но стороны, задействованные в переговорах об урегулировании, расходясь в ряде важных позиций, едины в одном: Минским соглашениям нет альтернативы. Однако в тексте Минска прямо указано, что амнистии должны состояться – этому вопросу полностью посвящен пункт 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Даже если РФ каким-то образом и согласится на развертывание миссии ООН на Востоке Украины, мы получим переходную администрацию под контролем ООН со всеми ее "прелестями": массовым прощением коллаборантов, требованием соблюдать предписания "нейтральности" и "толерантности", невозможность восстановления полноценного украинского суверенитета на оккупированных территориях на неопределенный срок.

При этом хор блогеров будет петь здравицы миротворческим силам ООН, всячески клеймить критиков и несогласных: "вы против миротворцев, вы против президента, значит вы против Украины!"

Но у меня есть ясное предчувствие, что многие ветераны и военнослужащие, прошедшие фронт, волонтеры и большая часть активного гражданского общества не согласятся на такое "миростроительство"? А вы лично согласны?

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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