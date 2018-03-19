Звание "Герой Украины" давно пора отменить: его носят антигерои

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

19 марта 2018, 15:37

История с Савченко красочно иллюстрирует, насколько денонсированы в Украине державные премии, почетные чины, звания и прочий официоз.

Парламентская фракция "Батькивщина" проголосует за снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Об этом заявила Юлия Тимошенко.

Четырьмя годами ранее именно она, сама недавно вышедшая из Качановской колонии и имеющая статус "узницы Януковича" и "жертвы режима", заочно приняла Савченко в свою партию. Поставив к тому же первым номером в списке на грядущих парламентских выборах.

Позже Савченко по такой же схеме сделали депутатом ПАСе. Откуда ее вроде бы исключили, но при этом она то появляется в Страсбурге, то опровергает это, превратившись в нечто вроде "призрака ПАСе".  И вообще украинка, свободы которой в период с 2014 по 2016 год не требовал только ленивый в Украине, европе и США, сегодня становится объектом насмешек в социальных сетях. Последнее и наиболее устойчивое прозвище – "Гадя".

Такой небольшой набор известных фактов интересен пикантной и одновременно показательной деталью: Надежда Савченко после своего освобождения из российского плена была удостоена звания "Герой Украины" моментально. Соответствующую медаль она получила из рук главы государства Петра Порошенко. Который, кстати, если не инициировал награждение, то, не долго думая, поддержал инициативу.

Теперь Савченко заявляет о намерении швырнуть звезду Героя Украины ему в лицо. Причем уточнила: оказывается, подобные награды сегодня, цитата, "все сдают". Хотя где эти "все" и как они выглядят – не сказала. Однако факт остается фактом: пока что у Администрации Президента Украины не видно очереди из желающих избавиться от статуса государственного человека. Да и звездами героев площадка перед зданием на улице Банковой в Киеве не усеяна.

В связи с этим в который раз возникает вопрос, который уже не касается Надежды Савченко, но она все-таки дала лишний повод поговорить. Речь о ценности звания "Герой Украины" как такового. Создается устойчивое впечатление, что награда – один из советских пережитков. В СССР подобные звания часто выполняли функции взятки. Аналоги – государственные премии в различных областях, заслуженные и народные артисты, Герои Советского Союза и соцтруда. У одного Леонида Брежнева их было несколько штук, и есть анекдот о нехватке места на груди генсека для всех медалей. Которыми он к тому же награждал сам себя: без подписи первого лица подобные дела не делались.

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На примере Надежды Саченко очень четко видно, насколько нивелировано упомянутое звание. Если она действительно считает себя героем Украины, то зачем обещать швырнуть памятный знак в лицо Порошенко? Получается, Савченко заслужила звезду независимо от того, из чьих рук ее получила. Но если она готова к такому радикальному жесту, значит, для нее самой награда ничего не значит.

Ведь значимыми вещами не разбрасываются. Это только поэт Борис Пастернак в 1958 году отказался от Нобелевской премии – и то под давлением тогдашнего советского руководства и лиц, приближенных к нему. Есть и украинский пример, более свежий. В 2011 году писатель Василий Шкляр отказался от Национальной премии имени Шевченко, наивысшей государственной награды в области литературы. Но там был нюанс: господин Шкляр готов был взять премию из рук Виктора Януковича, которого, как многие деятели украинской культуры, презирал. Однако в свое оправдание заявлял: премия не имени Януковича, а как раз имени Шевченко, нашего национального поэта. И только узнав, что власть сдает назад и государственной награды не видать, писатель, упреждая события, отказался сам. С формулировкой: "Пока у власти такие, как Табачник". Речь, кто забыл, о тогдашнем руководителе Министерства образования, известном своей публичной пророссийской позицией.

Значит ли это, что Надежда Савченко идет тем же путем? И готова вновь принять звезду Героя Украины, но уже из рук другого президента? Вряд ли. Дело в том, что она уже стала изгоем не только в глазах тех обычных украинцев, кто вчера требовал ее освобождения, но и в глазах политиков абсолютно всех лагерей. От Савченко открещиваются, чтобы не портить репутацию. И теперь осталось понять, герой она или предатель.

При таких раскладах упомянутая государственная награда только мешает. Не так самой Савченко, как Украине в ее нынешней версии, актуальных реалиях. Это звание носят не только ветераны АТО и люди, реально прославившие Украину в своей стране и в мире вроде недавно ушедшего космонавта Леонида Каденюка, знаменитого футболиста и тренера Валерия Лобановского, одного из самых издаваемых писателей Павла Загребельного и погибшего на Донбассе от пули российского снайпера оперного певца Василия Слипака. В списках также можем найти Владимира Литвина, экс-спикера ВР, Ефима Звягильского, Татьяну Засуху и многих менее известных, менее публичных сограждан, к которым до сих пор возникает ряд неудобных вопросов. Касающихся именно гражданской позиции, которую эти люди занимали в разное, но всегда непростое для Украины время. И это мы еще не говорим о народных артистах и лауреатах Шевченковской премии – вот где мрачно.

И все-таки, в контексте сказанного выше, если бы Надежды Савченко не было, ее стоило бы придумать. Публичная история ее возвышения и маргинализации красочно иллюстрирует, насколько денонсированы в Украине державные премии, почетные чины, звания и прочий официоз. Правильно будет их отменить, чтобы пересмотреть критерии. Или же придумать механизм лишения подобных званий в конкретных случаях. Чтобы при этом их общая значимость не принижалась.

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Петр Порошенко Андрей Кокотюха Надежда Савченко
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