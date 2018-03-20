Савченко – пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть

Половина ФБ троллит Тимошенко – за то, что сделала Савченко депутатом. Половина троллит Порошенко – за то, что дал ей "героя". Впрочем, будем честны: героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами. В том числе и я.

Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок.

В 2014-м реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои. Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее.

Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали. Что она – проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко – это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть.

Она доказала: быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти". Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты необразован и глуп, то никакая искренность и энергичность не сделают из тебя мессию.

Мы привыкли мерить людей пережитым. Но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени.

Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает. Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся.

Из всех заповедей, наши люди реже всего соблюдают вторую.

Павел Казарин, журналист.