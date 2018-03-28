Застрявшие между "русским миром" и Европой

Павел Казарин

крымский журналист

28 марта 2018, 14:06

Мы 23 года были равнодушны к собственной стране. За это время ее успели приватизировать другие. И теперь процесс реприватизации идет с кровью и откатами.

Прошла ли Украина точку невозврата в "русский мир"

Украина оказалась в точке перехода. И главный вопрос, которым задаются все – пройдена ли точка невозврата. Та самая, после которой о потенциальном возвращении в "русский мир" не будет даже идти речь.

"Русский мир" – это ведь не только шовинизм и презрение к колониям. Не только экспансия и желание жить в кольце врагов. В значительной мере это еще и неумение обустроить подконтрольное.

Русский мир – это безответственность. Ручное управление. Коррупция. Это институты, которые работают в интересах власти. Власть, которая работает в интересах самой себя. Это история про тотальную неэффективность. Когда интересы немногих ставятся выше общих.

Трагедия в Кемерово – это простой пример того, к чему приводит подобная система. И ужас не только в гибели детей, но и в том, что даже эта цена скорее всего не приведет к каким-либо серьезным кадровым перестановкам. Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку, а "русский мир" никогда не реагирует на ошибку.

И это – отличный урок для Украины.

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Мы часто говорим, о том, что Киев пытается дистанцироваться от Москвы. Но никакая смена вывесок не будет достаточной без смены правил игры. До тех пор, пока украинская система не начнет реагировать на свои ошибки – ни о какой "точке невозврата" говорить не приходится.

Критерий очень прост. Либо государство выступает в роли оператора общественных интересов, либо оно работает в интересах отдельных каст. Иллюстрацией первого может служить западная Европа. Иллюстрацией второго – Россия. А Украина замерла где-то по дороге от второго варианта к первому.

Мы 23 года были равнодушны к собственной стране. За это время ее успели приватизировать другие. И теперь процесс реприватизации идет с кровью и откатами.

Наглядная иллюстрация – судебная реформа. Та самая, которая должна была идти под пристальным вниманием общественности. Но недавно представители гражданского общества заявили, что реформу саботируют и что, по сути, идет простой процесс переназначения судей на свои посты.

Это яркий пример того, как каста – а судьи это самая настоящая каста – сопротивляется любым переменам. Бессмысленно их упрекать – они неспособны ставить общий интерес выше внутригруппового. В этой ситуации жаль лишь потерянного времени. Потому что рано или поздно эту реформу придется начинать с нуля.

И это даже не вопрос наших денег. Это вопрос государственной безопасности. Той самой, значение которой мы осознали лишь четыре года назад. В Крыму и на Донбассе силовики и судьи без каких-либо сомнений сменили присягу. Вслед за львиной долей силовиков и правоохранителей. Потому что для касты имеет значение лишь ее собственное благополучие. Она не мыслит общим интересом, а потому не стремится его защищать.

Еще не так давно украинские силовые касты защищали режим Януковича. После его бегства они стали куда более "вегетарианскими". Но это никак не связано с переменами внутри системы. Просто люди, которые пришли на смену режиму Януковича, пытаются играть по более мягким правилам – и силовые системы подстраиваются под них. Но если завтра по каким-то причинам страну возглавит "поколение реванша" – мы обнаружим, что зубы дракона ничуть не притупились.

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Нынешние власти могут думать, что они контролируют систему. Что она становится мягче, эффективнее и профессиональнее. Но в том и штука, что система попросту пережидает. И в тот момент, когда сочтет, что "акела промахнулся" – сожрет нынешних обитателей самых высокопоставленных кабинетов.

Потому что вместо разрушения старой системы нынешние руководители пытаются ее приручить. Поставить под контроль. Возглавить и контролировать. Но проваленные реформы полиции, прокуратуры и судов – это история про тигра, на котором можно лишь сидеть верхом. Одна ошибка – и ты уже знакомишься с его зубами.

То, что реально нужно Украине – это система, которая способна работать вне зависимости от фамилии первого лица. Которая не будет воспринимать страну как место для кормления. В конце концов, разница между политиком и государственным деятелем очень проста. Политик пытается съесть все "вкусное" в первый срок – потому что второго может и не быть. А госдеятель поступает строго наоборот.

Нынешние элиты могут думать, что отсутствие реформ – это то, что обеспечивает им спокойное "сегодня". На самом же деле отсутствие реформ гарантирует им чертовски неспокойное "завтра". А заодно и всем нам. Соцопросы в помощь.

Павел Казарин, журналист для Крым.Реалии

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пожар Павел Казарин трагедия в Кемерово
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