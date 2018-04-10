Почему не Вакарчук

Александр Кочетков

аналитик, политолог

10 апреля 2018, 06:48

Сегодня Украине необходим президент, который будет делать то, за что сторонники будут его регулярно критиковать, а противники — люто ненавидеть.

Президент Вакарчук подойдет Украине через два цикла

С уважением отношусь к самобытному музыканту Святославу Вакарчуку, сделавшего себя буквально на пустом месте.

Мне очень импонирует его гражданская позиция, способность уловить и высказать в песне то, что ощущают миллионы украинцев. Его гражданское мужество и готовность быть вместе с активной частью общества, вдохновлять граждан на протест.

Более того, я допускаю, что Вакарчук может стать неплохим президентом Украины. Да, изрядно похожим на невнятного Виктора Ющенко, но неплохим. Вот только не теперь.

Тот, президент, который сегодня нужен стране, должен быть готов вынести смертельный приговор тем, кто предает Украину, и собственноручно привести его в исполнение. Нет, это не понадобится, но окружающие должны чувствовать, что если что, то у президента рука не дрогнет.

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Сегодня Украине необходим президент-воин. И если он будет делать то, что должен, сторонники будут его регулярно критиковать. А противники — люто ненавидеть.

Но Славко привык, что его любят. Ему нравится, что его любят. Если в ресторане к нему не подходят люди с просьбой сфотографироваться на память, он начинает печалиться.

В шоубизе он достиг такого уровня, когда "респект и уважуха" сопутствуют ему автоматически, без дополнительных усилий. Тем более, без жесткого переламывания великого множества людей. Мы ведь понимаем, что реальная независимость от России, о которой мечтает Вакарчук, не произойдет в результате нескольких искренних речей нового президента на Майдане под огоньки мобильников? Нет, придется воевать. С врагом внешним и врагом внутренним.

Есть опасение, что столкнувшись с реальной деятельностью президента, Славко резко затоскует. И тогда на помощь придет его команда. Ту, что ему сформирует Виктор Пинчук. А уж он это умеет. И точно знает, чего хочет и как этого добиться.

Так что я за президента Святослава Вакарчука, гуманитария и творца. Но через два цикла, когда надо будет придавать изысканность и блеск той державе нового типа, построение которой запустят предыдущие президенты-чернорабочие.

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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выборы Святослав Вакарчук Александр Кочетков
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