Все претензии к Петру I

Как бы ни старался Запад помочь Украины, как бы он не пытался создать из Украины образец успешного реформирования для России, Беларуси, Казахстана и т.д., он бессилен в самом главном, - он не может заставить украинцев создавать политические партии. А без полноценных общенациональных политических партий, основанных на классовом принципе, с внятными идеологиями, демократия не создается. Без партийно - политической системы невозможно создать парламентаризм, независимый суд, отделить бюрократию и политики, власть от бизнеса, гарантировать частную собственность, невозможно создать работающую Конституцию, разделить власти, создать местное самоуправление, свободные и независимые СМИ и т.д. Другими словами, невозможно ничего! Основа всего - это классовые политические партии.

Но партии в Украине не создаются. Ни один майдан не привел общество к необходимости создавать партии. Вот и сейчас через год будут выборы, но ситуация после последнего майдана не изменилась, - партии не создаются одни смешные проекты,типа а-ля Рабинович. Напротив, тяжелое экономическое положение обострило все родовые социальные болезни украинцев: политический инфантилизм, замкнутость, упор на персональное выживание, поиск героя - спасителя и т.п. Общество докатилось до того , что всерьез рассуждает о президентских шансах Зеленского и Вакарчука. Какие-то ЛОМы на голубом глазу обосновывают необходимость дать творческим людям попытаться реформировать Неньку,- что- то там про Гавела вспоминают или Рейгана. Это уже декаданс.

Но почему в Украине не создаются нормальные политические партии? Почему Украина до сих пор пребывает в сословно- феодальном обществе и никак не может перейти к демократии?

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Ответ надо искать еще в далеких реформах Петра I. Пытаясь преодолеть экономическое отставание России от Запада, будущий император внедрил на Руси принципы работы европейской бюрократии.. Это дало немалый положительный эффект в области государственного управления, военного строительства, развития промышленности и т.д. Но Петр I не понимал, что бюрократия должна находиться под гражданским контролем, иначе она насквозь прожрет все общество, парализует его и станет главным общественным слоем, подменив собою все и застопорив всякое развитие общества. Чтобы этого не произошло, в стране должны развиваться представительские органы власти, т.е. парламентаризм, который должен взять общественный контроль над бюрократией. Но своими реформами Петр I не только не развивал парламентаризм, но напротив, похоронил всякие зачатки земства в России и, по сути, превратил страну на многие столетия в военно-бюрократическую деспотию. А 70 лет советской власти довели эту систему до состояния, где бюрократия осуществляла уже тотальную диктатуру.

Распад Советской империи мало что изменил в политических режимах ее осколков: России, Беларуси, Украине, Казахстане. В них по прежнему, как и во времена Петра, главным общественным классом была и остается бюрократия, силовики и никакое развитие демократии невозможно.

Надежды Украины на демократическое развитие были связаны только с западной частью страны, которая не входила в состав Российской империи и которая развивалась в составе австрийской империи. Однако, западная часть Украины вступила в конфронтацию с восточной и скатилась в национализм, чем не преминула воспользоваться бюрократия и силовики , еще более укрепив свою власть. Вообще любая бюрократия, и особенно силовики, всегда приветствует и всячески способствуют развитию национализма в обществе! А еще лучше патриотизма, чтобы окончательно закатать общество в асфальт.

Как итог, нынешняя Украина, как бабочка в янтаре, застыла в своем традиционном сословно-феодальном состоянии, где никакое развитие демократии невозможно в принципе. Всякие попытки Запада силой, искусственно внедрить в такое общество демократические институты, обречены на неудачу. И провал работы антикоррупционных органов, полиции, ВСУ ярко это доказывает. Неудачей закончатся и все попытки создать независимые суды.

Все бессмысленно, пока не будут создаваться настоящие политические партии. Когда это начнет происходить - неизвестно. Общественная культура - вещь крайне консервативная и не меняется столетиями. Все претензии к Петру I.

Андрей Головачев, политический эксперт