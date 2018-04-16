Мир понял: в Белом Доме сидит клоун и стареющий плейбой

Андрей Головачев

политический эксперт

16 апреля 2018, 05:06

Трамп превратил внешнюю политику США в фарс и клоунаду, развлекая мир своими потешными твиттер-сообщениями.

Трамп неспособный мыслить масштабно и стратегично

Ракетный удар по Сирии - неубедительный по эффекту, носящий явно только демонстрационные цели, а также цель отвлечения Дональдом Трампом  внимание общественности от расследования своего "российского досье" - еще раз убедительно показал, что США и Запад в целом не имеют никакой внятной стратегии в Сирии и вообще на Ближнем Востоке.

С приходом Трампа ситуация для США в регионе стала стремительно ухудшаться. Неспособный мыслить масштабно и стратегично, как требуется в геополитике, Трамп превратил внешнюю политику США в какой-то фарс и клоунаду, развлекая мир своими потешными твиттер-сообщениями. И он достиг своей цели: ни одна фондовая площадка - ни в Европе, ни в США, ни в Юго-Восточной Азии - совершенно не среагировали на "угрозы" Трампа, которые он щедро раздавал после "химической атаки" в Сирии. А при прежних президентах направление авианосных соединений в Ближневосточную зону немедленно приводило к росту цены на нефть и падению акций. Ничего подобного на этот раз не произошло. Не произошло даже после ракетного удара!

Мир понял: в Белом Доме сидит клоун, стареющий плейбой, бумажный тигр, не способный взяться за разрешение проблемы Сирии и психологически явно боящийся взять серьезную ответственность на себя.

Ракетные удары в Сирии - это не стратегия. Они не способны изменить баланс сил и улучшить позиции США. Скорее даже наоборот. Совершенно запутавшись в сложных хитросплетениях Ближнего Востока, Трамп не нашел ничего лучшего, как объявить о том, что он дал команду выводить американские войска с севера Сирии. Все, кто поставил на США в сирийском конфликте, заплатят кровавую цену за свою наивность. В первую очередь курды, которые с горя подадутся к Асаду.

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Результатом ухода США из Сирии будет резкое усиление влияния Ирана в регионе и.... почти неизбежная война между ним и Саудовской Аравией. Америке через несколько лет, уже без Трампа , придется снова возвращаться на Ближний Восток, но уже в значительно более тяжелой для нее ситуации. В регионе будут уже доминировать Иран, Турция и Россия. Восстановление своих позиций позиций будет уже стоить США огромной цены. А может быть такая цена для США будет уже неподъемной.

Две характерные детали:

1. Неделю назад Турция подписала с Россией контракт на строительство первой АЭС, что означает, что через несколько лет Турция объявит о наличии у нее атомной бомбы.

2. Турция подписала контракт с Россией на покупку четырех дивизионов С -400, которые не согласовываются с системами ПВО НАТО и противоречат военной политике Альянса.

Всем уже понятно, что Турция превращается в исламскую автократию, готовится к выходу их блока НАТО, а также из всех европейских структур и сосредоточится на усилении своего влияния на Ближнем востоке. Довольно быстро из самого верного союзника США Турция превратиться в очередную "страну -изгой", как Иран и Россия.

Сможет ли США противостоять согласованным действиям Ирана, Турции и России на Ближнем Востоке? Не уверен. А ведь еще Китай не сказал своего слова. Он его когда-то скажет, и оно будет не в пользу США.

Потеря своего влияния на Ближнем востоке будет означать для США начало стремительного заката. Как следствие - Европа быстро потеряет свое былое величие и превратиться в музей артефактов, наподобие современного Египта, а на лидирующие позиции в мире выйдут Индия и Китай.

Александр Головачев, политический эксперт

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США Дональд Трамп удар по Сирии Александр Головачев
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