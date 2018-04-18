Бесплатная инструкция для Кремля, как победить Telegram

Вот не понимаю я, что там у России не выходит с закрытием Telegram? Все же предельно просто и давно отработано.

Для начала надо по всем центральным телеканалам объявить Telegram бандеровской хунтой, посягающей на великую победу, свершенную дедами из Роспочты над фашистскими месседжерами. А сервера и оптоволокно, где гнездится этот самый Telegram, объявить сакральными российскими территориями.

Историки принесут свидетельства российского происхождения атома, а кремлевское православие проведет молебен за признание Роскомнадзора святым на уровне Николая Второго. Паства пройдет крестным ходом с Поклонской во главе, в руках икона главы Роскомнадзора Жарова.



Затем надо отправить на территорию Telegram российские электроны из ЧВК Вагнера, которым, конечно, придется предварительно сдать свои отрицательные заряды. И проплатить бабла, чтобы местные микросхемы утроили бузу за присоединение Telegram к Вконтакте, так как они — исконно один программный код.



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В конце концов, задействовать регуляров-ихтамнетов и ВКС, чтобы разбомбить, взорвать, задушить газом каждый сервер, каждый комп, каждый мобильник, на котором есть этот бандеровский Telegram, продавшийся амерам и посягающий на святое.



Пригрозить Telegram подводным дроном с ядерным воздушно-реактивным двигателем. И даже нанести по нему превентивный ядерный удар для выравнивая ситуации. Кстати, по данным разведки, самое уязвимое база Telegram находится в Воронеже, по нему и бахнуть!



И наконец, объявить по всем центральным телеканалам, что все штабы Telegram успешно разгромлены, у российских электронов потерь нет, амеры трепещут, Роскомнадзор в орденах и медалях до колен, как северокорейские генералы.

И плевать, что упадут свои банки, связь и вообще кончится электричество, а Telegram продолжит работать. Главное — это сплоченность вокруг Путина, который и есть неизбывная победа! А триста лет геополитического одиночества можно прожить и без света. Российская лучина — самая лучинистая в мире!

Александр Кочетков, аналитик, политолог