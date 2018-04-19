Зачем россиянам красть у Крыма Тузлу?

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 апреля 2018, 12:21

У Кремля есть понимание, что Крым российским не останется надолго. Так почему бы просто не приказать предателям отдать хотя бы Тузлу?

Власти оккупированного Крыма решили передать в федеральную собственность часть острова Тузла – того самого острова, который 15 лет назад россияне пытались отторгнуть у Украины, не обращая особого внимания на то, что остров – часть того самого, "братского" и "сакрального" полуострова Крым. И вот начали отторгать сейчас, по кусочкам.

Может возникнуть вопрос: а зачем? Ведь оккупирован уже весь Крым. И весь Крым "включен" в Российскую Федерацию и вопреки закону, здравому смыслу, справедливости и истории (и резолюции Генассамблеи ООН) упомянут в Конституции государства-захватчика. Зачем же россиянам красть у Крыма Тузлу?

​Ответ на этот вопрос, по-моему, прост: страх оккупанта. Точное, животное какое-то мое понимание, что Крым российским не останется надолго, что украденное придется отдать. Так почему бы, пока не поздно, не отхватить у украденного Крыма все, что плохо лежит. Почему бы просто не приказать предателям (предавшим свою страну чиновникам) отдать хотя бы Тузлу?

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Ничего нового в такой тактике нет. Формально "Советская" Латвия, Эстония и Литва были такими же республиками Советского Союза, как и все остальные. Но тогда почему после оккупации Латвии у нее был украден в пользу РСФСР уезд Абрене – сейчас Пыталовский район Псковской области? Почему после оккупации Эстонии часть территории этой маленькой страны вместе с историческим районом Нарвы Яанлинном-Ивангородом были присоединены к Ленинградской и Псковской областям России? Почему после Второй мировой войны, когда часть Восточной Пруссии, историческая Малая Литва, была передана Советскому Союзу, ее сделали областью Российской Федерации – хотя с этой республикой она не имела ни общих границ, ни исторических связей. А с Литвой – имела. Именно там сформировался литературный литовский язык, именно там родился великий Донейлайтис, именно там напечатана первая литовская книга и первая литовская грамматика. И, тем не менее, Кенигсберг стал Калининградом, а не Караляучасом. У этого знаменитого города даже имени русского отродясь не было. А литовское – было всегда.

​Так почему же? А потому что, думаю, тоже боялись. Потому что понимали, что рано или поздно придется отдать. Так почему бы не украсть у балтийских стран территорию, которую потом можно оставить в России? Своей страной для "кремлевских старцев" – чтобы они там ни рассказывали об "интернационализме" – всегда была именно Россия. А все остальное – колонии, захваченные территории, будущие враги.

То же самое мы наблюдаем и сейчас. Для Путина и компании, уверен, какие бы сказки они ни рассказывали своим легковерным подданным, Крым – это Украина. Они просто взяли эту территорию и ее жителей – как и Донбасс, Приднестровье, Абхазию или Южную Осетию – в заложники. И пока там их войска и их власть – обкрадывают заключенных. Ничего нового. У Абхазии тоже не так давно был территориальный конфликт с Россией. Приднестровцев шантажировали пенсиями. Осетин разгоняли, не давали им избрать своего президента во время "снежной революции". Донбасс просто ежедневно уничтожают. А в Крыму устраивают репрессии, пытаются сломить крымскотатарский народ и крадут куски территории.

Оккупация есть оккупация.

Виталий Портников, журналист для Крым.Реалии

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Россия Крым Виталий Портников Тузла
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