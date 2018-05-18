Чем опасна идея создания крымскотатарской автономии

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

18 мая 2018, 10:40

Предоставление территориальной автономии Крыму было огромной ошибкой Украины, поскольку впоследствии это позволило России осуществить аннексию полуострова.

Автономия для Крыма - была ошибкой Украины

Накануне очередного Дня памяти жертв депортации крымских татар в Украине вновь активизировались разговоры о целесообразности создания национально-территориальной автономии крымских татар. Однако я уверен, что внесение каких-либо изменений в Конституцию Украины до освобождения оккупированных территорий неприемлемо. В первую очередь, нужно заняться стратегиями деоккупации территорий, которые сейчас не подконтрольны Украины, а не заниматься теми темами, которые будут использоваться кремлевской пропагандой.

Кроме того, сейчас заинтересованная сторона пытается подтолкнуть и ускорить процесс создания крымскотатарской автономии, а внесение изменений в Конституцию не может быть быстрым. До сих пор не было общественного обсуждения данного вопроса. То, что заседала комиссия, это прекрасно. Однако должны быть выслушаны все группы. В частности, никто не встречался с ассоциациями переселенцев, которые порой объединяют по 20 тысяч человек, и их мнением никто не поинтересовался.

На мой взгляд, создание национальной-территориальной автономии крымских татар чревато тем, что приведет к аналогичному процессу и в других регионах Украины. Так, создания национальных округов и территорий начнут требовать румыны, венгры, болгары...

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Таким образом, появятся предпосылки и возможность для федерализации Украины.

Но Украина — унитарное государство. И то, что в свое время была создана территориальная автономия (по территориальному принципу), было огромной ошибкой, которая впоследствии позволила России осуществить аннексию Крыма.

Убежден, что изменение Конституции требует очень долгой дискуссии, и эта дискуссия должна длиться, как минимум, несколько лет.

Если вспомнить интервью Ленура Ислямова, которое вышло еще в марте этого года, то в нем он говорил, что вопрос крымскотатарской автономии должен быть как-то решен до 18 мая… Однако устанавливать дедлайны и угрожать тем, что будет заблокирована Верховная Рада и т.д. — хорошо, но тогда интересно, чей это сценарий… Уж точно — не украинский сценарий. Если оказывается такого рода давление.

Украина — демократическая страна, а в демократической стране должна состояться дискуссия. Я такого обсуждения на данный момент не вижу. Есть позиция Меджлиса, и он на нее, безусловно, имеет право. Но окончательно решение может быть принято только лишь тогда, когда будет услышано мнение другой стороны — славян, которые сегодня составляют бо́льшую часть населения Крыма.

К каким действиям могут прибегнуть крымские татары, чтобы добиться своего? Ислямов в том же интервью угрожал тем, что будет заблокирован парламент, и что "Михо-Майдан" покажется детской игрушкой, по сравнению с новой акцией. Однако это приведет только к излишней политизации данного вопроса. Мы уже видели, во что выродился "майдан" Саакашвили…

То есть такие действия точно не добавят симпатий приверженцам идеи национально-территориальной автономии крымских татар. Обычно такие акции у нас заканчивались огромным негативом по отношению к организаторам подобных протестов.

Все должно происходить в рамках закона, а не в рамках улицы. Сейчас не время для протестов. Вопрос должны обсуждать эксперты, ученые, юристы, специалисты по конституционному праву, переселенцы, в конце концов — должны быть услышаны все мнения и голоса. Но, к сожалению, предложения о проведении такой дискуссии почему-то были отвергнуты представителями Меджлиса. А такая позиция, когда навязывается одна точка зрения, будет только отталкивать десятки тысяч переселенцев из Крыма.

Тарас Березовец, политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании BertaCommunication, автор книги "Аннексия: остров Крым", специально для "Главреда"    

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