Вкусы украинцев: добро пожаловать в реальный мир

Культурный шок, страх и отвращение в соцсетях. Так можно назвать реакцию патриотического сегмента Facebook на свежую информацию о том, что слушают украинцы, какие клипы смотрят, и какие исполнители наиболее популярны в поисковых запросах YouTube. Статистика не врёт: предпочтения пользователей этого бесплатного сервиса – российские исполнители. С которыми, между прочим, украинское законодательство организованно борется под аккомпанемент протестов отечественных борцов за свободу слова и информации. Показав в новогоднем концерте Филиппа Киркорова, поклонника политики Путина, канал "Интер" получил внеплановую проверку, пусть и обошёлся лёгким испугом. Но это не мешает украинским пользователям YouTube вывести новый клип Киркорова на первое место своих предпочтений. На зачистку сервиса от видео с Киркоровым нет законов. И никогда не будет.

"Кто-то ожидал Вивальди, Морриконе, Бадаламенте, классики рока или металла?" - пишут скептики в комментариях. Мне тоже интересно, чего ожидали сограждане от такого исследования. Неужели проукраинское сообщество, прошедшее Майдан, потерявшее друзей на фронте и сильно подуставшее от волонтёрства, подменяющего функции государства, оказалось настолько наивным, если не сказать – инфантильным? Увы, но это так.

Молодёжь в городах Западной Украины, который по умолчанию должен быть оплотом патриотизма, распевает по вечерам российские хиты двадцатилетней давности. Причём песни в оригинале исполняют музыканты, внесённые в базу данных "Миротворец" как лица, угрожающие национальной безопасности Украины. Таксисты в западных регионах как слушали покойного Михаила Круга, так ездят в его сопровождении и дальше. Похоже, единственная альтернатива сделанной в России популярной музыке – Олег Винник и Ирина Федишин. Которых, кстати, упомянутое выше культурное сообщество тоже ненавидит, пускай они и поют по-украински.

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Если вы думаете, что мы в который раз спорим о вкусах – ошибаетесь. Сограждане, считающие себя продвинутыми и более образованными, чем остальные, искренне – подчёркиваю, искренне! – удивлены трём фактам. Первый: неужели это кто-то ещё слушает. Второй: почему это до сих пор слушают, хотя в стране война. Третий: почему другие не слушают того, что слушаем мы, то есть, почему большинство не слушает то, что слушать правильно. Оказывается, рейтинг YouTube ткнул, даже не так – макнул украинцев, облюбовавших комфортные микромиры, в реальный мир, который их окружает.

В этом мире массы не ищут в интернете клипы и треки групп вроде "Тінь Сонця", "От vinta!", "Друга ріка", "Гайдамаки" и прочих команд, которые так полюбились участникам локальных литературно-музыкальных фестивалей. К слову, их из года в год становится больше, инициативу проявляют уже на местах, небольшие города готовы предоставить артистам свои площадки. Но публика здесь, увы, тоже локальная. Не хочется употреблять термин "гетто", потому давайте вместе поищем менее обидное определение происходящему. Только как не назови, печальной сути не изменишь: большинство украинцев, цитируя последнего советского лидера Михаила Горбачева, не хочет перестраиваться.

"Не такие" музыкальные предпочтения – только один пример. Вот вам в копилку следующий. На четвёртом году российско-украинской войны, 53% украинцев против упомянутого запрета на показ российского кино, а 44% против блокировки российских каналов. Таковы опубликованные всего месяц назад результаты исследования КМИС. А в прошлом году были другие данные: число индивидуальных спутниковых антенн в Украине возросло до 5 миллионов. Причина: после исключения российского ТВ из пакетов украинских кабельных операторов сограждане принялись активно ставить "тарелки". Чтобы хоть так вернуть себе любимые РТР, НТВ и ОРТ.

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У обозначенной проблемы есть несколько сторон. Одна из них – привычка к потреблению понятного контента. Миллионы слушают не музыку, а слова. И если потребитель не знает английского, ему невозможно доказать, что западный контент качественнее российского. Ещё один аспект – тот контент, который принято считать патриотичным, то есть, нашим уже по языковому принципу, системно игнорируется украинскими средствами массовой информации. Отечественные артисты, за редким исключением, пролетают мимо светских хроник, цветных обложек глянцевых журналов, телевизионных и радиоэфиров в прайм-тайм и не только. Кроме того, сами украинские артисты гордятся "неформатом", убеждая миллионы потенциальных потребителей: привычки к "удобному и понятному" надо радикально менять, иначе мы все резко "опопсимся", станем аморальными, бездуховными и полетим в культурный Тартар.

Наконец, есть такое понятие – идти за лидером. Из всего украинского в массовую моду пришла разве национальная одежда, вышитая рубашка. Остальное продолжает пребывать на маргинесах. И если размещённый в Facebook клип отечественного исполнителя собирает несколько тысяч просмотров плюс несколько сот "лайков", он уже считает себя властителем умов и лидером мнений. Те же, кто размещает, "шарит", "тегает" и "лайкает", уверены – их деятельность всеохватна. Потому удивляются, обижаются и злятся, увидев: большинство вопреки их стараниям предпочитает, скажем так, вражеское.

Разумеется, поддержка и популяризация своего должна стать частью государственной политики. Без массового действа, которое я рискну назвать "культурным Майданом", ситуацию, к сожалению, не изменить. Если вектор внешней политики с трудом, но развернули, с внутренней культурной политикой пока сложнее. Вывод снова очевиден: действительно массовой, популярной, понятной украиноязычной культуры в нашей стране пока нет. Радует, что хоть запрос появляется.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель