О чем молчат Тимошенко и Порошенко

О чём молчит Юлия Тимошенко, и про что не говорит Петр Порошенко? О том, что в феврале 2015 года в Минске Украина обязалась провести выборы на Донбассе - с участием коллаборационистов, разумеется; внести изменения в Конституцию, обеспечив тем самым "политические условия" для легализации сепаратизма; взять на себя содержание оккупированных территорий; и только после этого Киев может получить контроль над границей. А может и не получить.

Именно этого - выполнения минских соглашений - настойчиво требует Москва, усиливая огневое давление на линии соприкосновения. Этого же требует от Порошенко Запад, опасаясь большой войны с Путиным, и желая возобновить в полном объёме экономическое сотрудничество с Российской Федерацией. Сначала деньги, говорят они, а потом стулья.

Но Банковая стоит на своём - сперва стулья, а потом только деньги. И не потому, что Пётр Алексеевич такой уж принципиальный, и не торгует суверенитетом - если бы не торговал, не подписал бы "Минск-2", а потому, что выполнение политической части минска означает для него безоговорочную потерю власти. Ни о каком втором президентском сроке после легализации сепаров нечего и мечтать. Тут и первый может закончиться внезапно.

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