Для чего на самом деле затевалась операция с Бабченко

Александр Кочетков

аналитик, политолог

1 июня 2018, 13:36

В деле Бабченко никакого российского следа, увы, нет.

Операция Бабченко - операция против имиджа Украины

Все происходящее в политикуме осеняет зловещая комета президентских выборов. Именно поэтому выныривает идея православного томоса, о котором не вспоминали четыре года, поэтому же педалируются миротворцы. Из этой же серии успехи силовиков в противодействии агрессии и искоренении коррупции.

Если ярких успехов нет, наша пиар-власть не брезгует их выдумать. "И пускай весь мир подождет".

Обратите внимание: инструментарий "спецоперации" с Аркадием Бабченко в точности совпадает с такой же в отношении Михеила Саакашвили и Севериона Донгадзе. И там, и там "разоблачается" дестабилизующая деятельность российских спецслужб, и там, и там активно участвуют агенты СБУ, и там, и там все строится на перехватах неких телефонных разговоров. По характеру исполнения сюда примыкает и дело Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Понятно, что Бабченко поставили перед фактом: либо играешь в нашу игру, либо мы умываем руки, а тебя пристрелят. Не удивлюсь, если в обозримом будущем он постарается покинуть непредсказуемую Украину, чтобы ненароком не пройти путем Савченко, с которой тоже встречался и называл героиней президент Порошенко.

Поэтому дальнейшая судьба Бориса Германа, обвиненного в организации попытки убийства, мне представляется весьма печальной, как и у Владимира Рубана и Севериона Донгадзе: его будут прессовать до тех пор, пока он не согласится давать показания, нужные даже не следствию, а пиар-машине власти.

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Известно, что у Германа был конфликт с полицией. Понятно, что он попытался найти "крышу" у СБУшников, с которыми сотрудничал. Понятно, что "крыша" обращалась к нему с просьбами, в которых нельзя отказать. Речь о помощи в "выявлении вражеских агентов". Помните, как "деньги Курченко" втюхивали Донгадзе тайные агенты СБУ? Помните, как Рубан сокрушался, что, как дурак, повелся на дружескую просьбу знакомого агента перегнать бус с мебелью? Все это провокация в рамках "спецоперации", где людей просто используют.

Для меня все стало очевидным, когда выяснилось, что Герман якобы получил от заказчика 10 тысяч долларов, а "киллеру" заплатил 15 тыс. Никогда! Никогда завербованный агент спецслужб не станет доплачивать из своего кармана! Наоборот, такие организаторы наживаются на подобных сделках, это их плата за риск. И плата очень большая.

Опять же, завербованный агент Герман должен был еще и организовать склады с оружием и взрывчаткой — что, тоже за свой счет? ФСБ и ГРУ бюджет никто не срезал, денег у них не считано.

И вишенкой стала инфа от следствия, что "заказчик" убийства Бабченко действовал от имени "частного фонда Путина". Ну-ну, "Штирлиц шел по берлинской улице, и за ним волочился парашют"…

Полагаю, на влипшем в беду Германе следствие и остановится. Потому что дальше — только агенты СБУ и дилетантский сценарий спецоперации. Спецоперации, по факту работающей против имиджа Украины. 

Потому что поставленные в идиотскую ситуацию западные партнеры подождут, потом убедятся, что в деле никакого доказательного российского следа, увы, нет, и добавят очередной крестик на доверии к Украине, А также на шансы Порошенко переизбраться. А там уже и так крестов, как на кладбище. Воистину, Господь желающий наказать, лишает разума.

Вот только возвращать к Украине доверие новой власти придется с колоссальным трудом. И сомнительные спецоперации в этом не помогут..

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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Александр Кочетков Аркадий Бабченко Борис Герман
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