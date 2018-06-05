В Крыму была армейская спецоперация, а на Донбассе - война на аутсорсе

Павел Казарин

крымский журналист

5 июня 2018, 10:49

Причем мотивы "игроков на аутсорсе" могут быть самыми разными.

Мне кажется, мы упускаем одну важную деталь.

Смотрите. Крым был армейской спецоперацией. Аннексией полуострова занималась российская официальная военная вертикаль. Если бы казаков и добровольцев не было – ничего бы не изменилось.

А Донбасс стал войной на аутсорсе. Которой занимались разные околокремлевские подрядчики. Именно они продавали Кремлю свои стратегии по дестабилизации региона. Если один подрядчик терпел поражение – его сменял другой. Так просто удобнее. Меньше рисков. Меньше издержек. А кадровые части выполняют функцию обеспечения.

Причем мотивы "игроков на аутсорсе" могут быть самыми разными. Кто-то с помощью войны борется за ресурсы. Кто-то – за близость к первому лицу. Кто-то сводит старые счеты. В отличие от армии они решают не только общую задачу, но и множество частных.

И российские спецоперации в Украине – не исключение.

Каждую из них мы оцениваем по лекалам классических войн. Ищем офицерскую выправку в посредниках и исполнителях. Ждем известных фамилий в протоколах допроса. Пытаемся найти стройную логику в планах и соизмеряем их с тем, что видели в фильмах про работу спецслужб. А когда не находим – разочаровываемся.

Нам кажется, будто каждая такая операция – плод многомесячной работы профессионалов. Инициатива сверху. Официально санкционированная операция, прошедшая согласование на всех этажах вертикали. И охотно забываем про то, что подрядчики операций могут не иметь отношения к верхним ярусам властной пирамиды.

У них могут быть разные мотивы. Разные ресурсы. Разная компетенция. Их картинка реальности совершенно не обязана быть математически выверенной и уж тем более – совпадать с нашим восприятием реальности. Они не обязаны обладать выучкой кадрового спецслужбиста – просто потому, что не имеют к силовыми аббревиатурам никакого отношения.

И к этим же аббревиатурам могут не иметь отношения их заказчики. Потому что дестабилизация для них – это не цель, а средство. Например, подвинуть конкурирующую группу. Доказать лояльность. Подтвердить эффективность.

Сценарии про Джеймса Бонда оставьте Голливуду. Реальность не обязана оправдывать наши ожидания.

Павел Казарин, журналист для Крым. Реалии

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АТО Донбасс Крым Павел Казарин ООС
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