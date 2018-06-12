Путин не получил по зубам, поэтому скоро двинет дальше

Мировые лидеры - Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, все испугались войны и начали задабривать Владимира Путина. Они пишут твитики о великой России, а Меркель уже планирует ехать на Чемпионат мира по футболу в РФ...

И не важно, это задабривание маньяка психиатрами перед надеванием смерительной рубашки или страх... Для нас более важно как это понимает Путин. А он ликует. Они все для него слабаки.