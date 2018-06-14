НАТО или ЕС: что Трамп разрушит быстрее

Андрей Головачев

политический эксперт

14 июня 2018, 14:29

Американский президент обвинил во всех бедах европейцев и сделал жесткое заявление относительно "устаревшого" НАТО.

Не успев прилететь в Сингапур из Канады, находясь еще на борту своего лайнера, разгоряченный Дональд Трамп предупредил по твиттеру тех европейских членов НАТО, кто не платит положенных 2% взносов в бюджет, и, в первую очередь, конечно, Германию, что всех их ждет неприятный разговор с ним на саммите НАТО, который состоится через месяц в Брюсселе. Кошмар для Европы продолжается!

Небольшая запись твиттере, в которой Трамп обвинил ЕС в том, что он, имея положительное торговое сальдо в Америкой в 150 млрд долл, не платит положенные взносы и что он, Трамп, положит этому конец, не на шутку взволновала всю западную общественность по обе стороны Атлантики.

И было из-за чего волноваться. Во-первых, потому все уже убедились, что Трамп - это человек без особых комплексов и роль ниспровергателя прежних устоев ему явно по душе. Во-вторых, потому что Трамп - это фрик и нарциссист, который может наломать дров в такой важной сфере, как безопасность Европы. Наломать, потому что он стал вводить тарифы против членов НАТО и стал связывать торговлю и безопасность в единый комплекс проблем, что, строго говоря, недопустимо и небезопасно.

Пресса переполнена прогнозами экспертов, так или иначе отвечающими на вопрос "А как именно Трамп собирается "положить конец" на те страны, которые пока уклоняются от уплаты положенных 2% от ВВП в бюджет НАТО? Что он может предпринять? Все сразу же вспомнили, что еще в период президентской гонки Трамп неоднократно характеризовал НАТО, как "устаревший и слишком дорогостоящий военный союз". Поэтому в алармистских прогнозах сейчас нет недостатков.

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Но неужели Трамп действительно собирается разрушить НАТО, главную военно-политическую организацию, на базе которой, собственно, и выстраивается все атлантическое партнерство западного мира?

Разрушать, конечно, не собирается. И никто это ему не позволит - ни Конгресс, ни собственные генералы. Трамп отлично понимает, что его, скорее всего, будет ждать судьба Д.Кеннеди, если он замахнется на такую могущественную бюрократическую организацию, как НАТО, с бюджетом в более 3000 млрд долларов.

Тогда какие цели Трамп преследует, атакуя европейских членов НАТО таким брутальным, почти хулиганским способом?

Причины резкой активизации анти-европейской риторики Трампа в последнее время носят исключительно внутренний характер и нацелены на американского избирателя, которому предстоит в ноябре пойти на выборы в Конгресс. Для Трампа на кону стоит почти все: и политическая карьера и, возможно, даже свобода. Если демократы по итогам этих промежуточных выборов получат большинство в обеих палатах, то они уже предупредили, что дадут зеленый свет процедуре импичмента президента, очевидно, что материалов расследований спецпрокурора Р. Мюллера уже вполне достаточно для этого. Кроме того, демократы могут просто лишить Трампа власти по причине его невменяемости. Есть такие юридические возможности в Конституции США, поэтому Трампу нельзя проиграть. На кону стоит все! И поэтому он идет ва-банк.

Трамп - это популист. А любой популист всегда действует по одной схеме. Популист обращается напрямую к широким массам простых людей, указывает перстом на якобы врагов, как источник проблем нации и предлагает плебсу простые незатейливые решения сложнейших проблем, апеллируя к чувствам, эмоциям и дремучим инстинктам необразованной толпы. Именно это Трамп и делает.

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В качестве врагов США Трапм выбрал сначала Китай, а потом набросился на Европу, обвинив ее в нечестной торговле, в нежелании самой платить за свою безопасность, в заигрывании с Ираном, а Германию - с Россией. В сущности Трамп превратил Европу в козла отпущения, который, якобы, несет главную ответственность за огромный торговый дефицит США, непомерный государственный долг и потерю рабочих мест. Ежедневно распространяя десятки своих твиттов на эту тему, давая аналогичные интервью, Трамп методично воздействует на толпу методами массированной пропаганды и манипуляции сознанием. Такими же методами работает и вся его "команда", состоящая из тех, кто согласилась играть роль бичевателей европейцев: Помпео, Болтон, Наварро, Росс и др.

Этой же цели выстраивания имиджа супергероя, который за 500 дней made America great again, послужила и встреча Трампа с Ким Чен Ыном, к которой американский президент всячески стремился. Встреча была ни о чем, просто для фотографии, она ничего не решила и не могла решить, но для Трапма было важно выставить себя в качестве человека, который смог сделать то, что никто до него не смог: принудить КНДР к переговорам о якобы ядерном разоружении. Ким Чен Ын это прекрасно все понимал и согласился подыграть Трампу, показав всем своим подданным, что он смог заставить США сесть с ним за стол переговоров как с равным партнером. Оба лидера преследовали свои внутриполитические цели укрепления свой власти. И достигли этого - в обеих странах ликование.

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Трамп блефует по-крупному, и европейцы это понимают. Но если у них силы и мужество противостоять этому блефу и прекратить свое избиение, показав зубы? Однозначно нет, хотя у них есть немалые возможности для этого. Весь нынешний европейский истеблишмент сформировался в условиях полного доминирования США в европейских делах и евробюрократы просто не мыслят сейчас свою жизнь без американского лидерства. Все что они сейчас могут - это жалобно попросить чтобы Трамп их избивал не так больно и не так унизительно. Но Трампа такое поведение европейцев только делает еще агрессивнее. Европейцы сейчас уповают только на промежуточные выборы в Конгресс. Но что они будут делать, если Трамп, оттоптав тех же европейцев, их выиграет и получит огромные шансы на второй строк?

Ответ: нынешняя левая элита ничего не будет делать. Они - импотенты и будут терпеть. Но это приведет к окончательному кризису левых в Европе и к власти повсеместно начнут приходить правые. Это будет означать быстрый, почти скоропостижный конец ЕС в его нынешнем виде, с его забубенной бюрократией.

Андрей Головачев, политический эксперт 

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ЕС НАТО Дональд Трамп Андрей Головачев
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