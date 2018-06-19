Грязные игры: Кого будут "мочить" на выборах-2019 и кто от этого выиграет

Петр Олещук
политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко
19 июня 2018, 13:29

На следующих выборах реванш может взять подельник Януковича.

Никто из политиков не будет тратить деньги на очернение Бойко

Вот результаты последнего опроса Деминициатив и Фонда Разумкова: "Наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей (причем уровень ее поддержки мало отличается в разных регионах). Далее следуют Анатолий Гриценко - 9,4% (наивысший рейтинг - в Западном и Центральном регионах), Юрий Бойко - 8,4% (чей рейтинг обеспечивают почти исключительно Восток, Юг и Донбасс) и Петр Порошенко - 7,6% (его рейтинг несколько выше на Западе и несколько ниже на Востоке), Олег Ляшко - 7,4% (его позиции немного крепче в Центре и на Юге) ".

Теперь посмотрим на эти цифры с точки зрения стратегии кандидатов.

Для Порошенко основной конкурент - Тимошенко, которую надо пытаться устранить любым образом, и против которой будет основная дискредитационная кампания. Гриценко - это "препятствие" на пути во второй тур. Поэтому против него тоже надо будет работать серьезно. А Бойко - вполне приемлемый кандидат для второго тура, против которого можно мобилизовать электорат. Убежден, что в дискредитацию Бойко штаб Порошенко "вкладываться" явно не будет.

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Для Тимошенко именно действующий президент главный оппонент и объект насадок, даже если он сейчас и не на первых ролях. Гриценко - "технический кандидат", который стоит на пути консолидации "антипорошенковского" электората. Значит, придется "мочить" обоих. Ну а Бойко - тоже достаточно "перспективный" оппонент для второго тура и мобилизации всего "посторанжевого" электората.

Гриценко та же история. Порошенко - "идейный враг". Тимошенко топ-конкурент ...

К чему это я? Большинство кандидатов будут мочить друг друга со всей силой. Уровень - уже видно. Кроме Бойко, его никто не будет трогать.

Почему? Он, как с другой электоральной ниши. Он, как будто, не претендует на избирателей Порошенко и Тимошенко ...

Результат? Все будут в дерьме, кроме Бойко. Он будет продолжать нынешнюю линию. Делать осторожные заявления о мире, о восстановлении экономики и промышленности и о ликвидации "внешнего управления". Он и дальше будет работать с конкретными социальными группами. Как, например, с военными пенсионерами, многие из которых убеждены, что именно "Оппоблок" и Бойко добились перерасчета пенсий.

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Когда к концу выборов "постпомаранчевые" кандидаты подойдут облитые помоями, Бойко будет солидным и серьезным. Чем не альтернатива для кого-то? Тем более, если большинство избирателей Тимошенко, Гриценко, Порошенко ... просто разочаруются и не пойдут на любые выборы.

К чему я это все? Если вы не видите Оппоблока или Бойко, не видите его избирателей - это не значит, что их нет. Но уверен, что большинство политиков не закладывают их в свои стратегии. И очень зря.

Насколько я понимаю, в большинстве стратегий Бойко является лишь объектом для негатива, но это не значит, что его команда не видит и не понимает своего избирателя и не работает с ним. Ну и не забывайте, что за президентскими выборами будут парламентские, и на них ситуация может быть еще сложнее. И там "Оппоблок" точно наберет свои проценты.

Показательный факт - "исчезновение" так называемых  вышек Бойко с легкой руки генпрокурора Луценко.

Что это? Восстановление справедливости или все же политика? Интересный вопрос, да?

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

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Петр Порошенко Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко Юрий Бойко Петр Олещук выборы 2019
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