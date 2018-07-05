Трамп разрушает демократические институты в пользу своей единоличной власти

Андрей Головачев

политический эксперт

5 июля 2018, 11:55

Вполне возможно, что представительская демократия, основанная на всеобщем избирательном праве доживает свои последние годы.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.

Выступая не так давно в Йельском университете - своей alma mater- Хиллари Клинтон заявила ошалевшим студентам что "демократия в США находиться в системном кризисе".

Это, безусловно, верно. Однако, в чем причины этого кризиса и в чем, конкретно он выражается, Клинтон толком пояснить не смогла и традиционно все проблемы демократии свела к личности своего заклятого врага - Трампа.

Президент США, действительно, является лидером фашистского типа, который, как всякий популист-демагог играет на создании страхов у общества и последующим манипулированием этими страхами, принуждая общество разрушать демократические институты в пользу его персональной власти.

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Однако, появление Трампа - это лишь закономерное следствие длительного процесса эрозии американской демократии, который начался еще в 70-е годы прошлого века и привел к печальному итогу, который Институт Гэллапа недавно зафиксировал в своем опросе о доверии американцев к своим институтам. Вот они:

Армия: 74%
Полиция: 54%
Церковь: 38%
Президентская власть: 37%
Верховный суд: 37% - очень опасно
Медицинская система: 36%
Банковская система: 30% - классовый антагонизм 
Большой бизнес: 25% - классовый антагонизм
Пресса: 23% - сгнили 
ТВ новости: 20% - сгнили
Конгресс: 11% - приплыли!

Ситуация становится критической!

Данные опроса показывают, что американцы тотально не доверяют своему главному законодательному органу - Конгрессу, а также всем СМИ. Последними "оплотами демократии", которые еще пользуются доверием американцев, остались силовые структуры: армия и полиция. Это фашизация сознания. Недаром известный американский историк Тимотти Снайдер год назад заявил, что Д. Трамп может легко установить диктатуру в США с помощью введения чрезвычайного положения. Проницательный Снайдер понимал, что американцы скорее поддержат лидера, опирающегося на военную силу, чем погрязший в коррупции Конгресс.

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Однако, в чем же причина того, что демократия в США деградирует?

Она лежит в экономике. Дело в том, что начиная с 80-х годов уровень жизни простых американцев перестал расти и национальное богатство стало быстрыми темпами перераспределятся в пользу 3-5% высших слоев общества. Это привело к огромному социальному расслоению и формированию своего рода американской аристократии, самым ярким представителем которой и является, как раз, сама г-жа Клинтон. Как результат демократия в США стала вырождаться в олигархическую республику, в которой общество уже не могло повлиять на власть. Почти как в Украине!

Политический истеблишмент прекрасно понимал это и пытался откупиться от проблемы за счет огромных социальных подачек( хлебные карточки, бесплатное страхование, всевозможные пособия и т.д.) и создания системы потребительского кредитования для малоимущих, загоняя их в долги. Однако, после финансового кризиса 2008 г. часть элиты стала ясно понимать что система приедет к масштабному социальному кризису, если не поднять уровень жизни простых американцев за счет создания полноценных высокооплачиваемых рабочих мест, которые уплыли в Китай. Было также понятно, что в рамках сложившихся правил игры изменить положение дел, в принципе, невозможно. Это очевидно: если правила игры привели к проблемам - их надо менять

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Так появился фашистский лидер Трамп, который стал через колено ломать сложившийся либеральный торговый порядок и вводить протекционизм против своих главных экономических партнеров: Китая и ЕС. Стратегия эта очень рискованная и в случае ее провала в мире разразиться масштабный экономический кризис. В этом случае про демократию придется забыть не только в США, но и во всей Европе.

Вполне возможно, что представительская демократия, основанная на всеобщем избирательном праве доживает свои последние годы и войдет в историю как утопическая попытка создать социальное государство всеобщего благоденствия. Увы, его создать никогда не удастся, потому что это экономически ненаучно и все такие попытки рано или поздно все равно приведут к фашизму.

Андрей Головачев, политический эксперт

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США Хиллари Клинтон демократия Дональд Трамп избирательное право
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