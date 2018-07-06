Впереди мировой кризис, который ударит и по Украине

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

6 июля 2018, 11:43

Украине грозит отток капитала, падение цен на экспорт и девальвация гривны.

В последнее время, с полей мировой экономики поступают неутешительные данные. В начале года ничто не предвещало проблем и МВФ обещал миру рост ВВП в пределах 3,9%. Это, кстати, значительно выше, чем сейчас растет валовый продукт Украины – около 3% (2,5% по итогам прошлого года).

Но теперь все чаще стали звучать фразы, свидетельствующие о том, что не все так гладко в датском королевстве. Самое примечательное, что даже в части негативных прогнозов звучат утверждения о том, что мировая экономика все равно будет расти – даже ее азиатский сегмент, где ожидают проявление будущего кризиса.

Как такое может быть? Оказывается, все дело в природе экономических процессов. В 2008-м мы наблюдали глобальное коллапсирование мировой финансовой системы, точно так же как коллапасирует сверхновая звезда, превращаясь или в черную дыру, или в белого карлика. Как нам известно из истории, кризисы капиталистического производства 19-20 веков были кризисами избыточного выпуска товаров. Советскому и постсоветскому человеку трудно понять, когда тысячи тонн мяса или масла закатывались бульдозерами лишь по той причине, что цены на товары падали ниже допустимого уровня.

Но в 90-х годах прошлого века один из самых известных руководителей Федеральной резервной системы США Алан Гринспен пришел к удивительному изобретению: кризис перепроизводства товаров, например – готового жилья, отлично лечится адекватным "перепроизводством" финансовых активов. Достаточно выпустить в обращение новые инструменты рынка капитала и дело пойдет. Раскупят любой товар, главное наладить кредитное плечо. И если в 19-20 веках, во время кризиса уничтожались лишние товары, то во время кризиса 2008-го "сожгли" проблемные активы на сотни миллиардов долларов.

Ближайший кризис будет отличаться от кризиса-2008

Кризис 2008-го лечили по "протоколу": низкими базовыми процентными ставками в ЕС и США и программой количественного расширения, простыми словами – "печатным станком". И дешевым долларом. Миру тогда "повезло": пламя кризиса охватило ключевые финансовые системы, и они не скупились на "воду" в виде дополнительной эмиссии. Спасали себя и заодно мир развивающихся стран. Но ближайший кризис будет не таким. Он будет сегментированным и охватит рынки развивающихся экономик, которые за последние десять лет привыкли к тому, что долларов много и они дешевые. 

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Нынче перед США стоит задача спасать не мир, а себя. Их экономика вошла в устойчивую фазу роста, с безработицей все в порядке. Осталось решить три проблемы: преодоление торговых дефицитов с такими странами как Китай; сокращение или хотя бы приостановка роста верхней планки государственного долга; снижение темпов инфляции. Как они это будут делать? Теми методами, которые противопоказаны развивающимся экономикам и прежде всего Украине. Например, торговые дефициты будут лечить введением пошлин на импорт товаров, как это сделали в отношении стали (25%), в результате чего только наши производители труб и колесных пар для локомотивов не досчитаются нескольких сотен миллионов долларов экспортной выручки в год. При этом, "насильно разделяют ложе" с младшими партнерами, заставляя их покупать то уголь, то те же локомотивы, колесные пары к которым облагают пошлинами. Рост внешней задолженности лечится оттоком инвестиций с развивающихся рынков и переносом производств в США оттуда же (для создания новый рабочих мест, увеличения налоговых платежей и, соответственно, уменьшения дефицита бюджета). Инфляцию будут погашать за счет изъятия излишней денежной массы (так называемое количественное сжатие) и политики дорогого доллара (базовые ставки ФРС повышаются).

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В результате, развивающимся рынкам станет сложнее торговать, а цены на их товары в виде сырья и полуфабрикатов пойдут вниз (следствие политики дорогого доллара). А на рынках капитала им будет значительно труднее занимать деньги и привлекать инвестиции. Плюс отток капитала и сопутствующая этому процессу девальвация национальных валют.

Под угрозой - Китай, Бразилия и РФ

Проиллюстрируем это влияние на примере. Возьмем индекс деловой активности PMI (от компании ISM) в американской промышленности. За последнее время он уверенно прошел от уровня 58 к значениям выше 60. Напомню, если он снижается ниже отметки 50 – это свидетельствует о резком замедлении деловой активности и является одним из признаков рецессии. Если индекс выше 60 – экономика входит в фазу устойчивого роста. В США индекс уже выше 60 и это говорит о стабильном развитии реального сектора.

В Китае, индекс деловой активности, напротив, снижается: последнее значение 51, то есть лишь в одном шаге от системного замедления одной из крупнейших мировых экономик. Причем, начиная с апреля зафиксировано постоянно сокращение экспортных заказов для китайских предприятий. Это говорит о том, что нынешний кризис станет локальным: наряду с замедлением Китая и падением некоторых развивающихся стран, в США и Еврозоне будет наблюдаться небольшой, но стабильный рост. Кстати, показатель индекса деловой активности в ЕС находится на отметке 55, то есть устойчивый рост без резких рывков. Но есть страны, которые "нырнули" ниже реперной точки 50. Это Турция (где начались курсовые атаки на местную валюту лиру), РФ и Бразилия. Последние две страны являются участниками группы фронт-лидеров развивающихся стран – объединения БРИКС.

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Пока данное снижение нельзя назвать критическим, ведь оно является результатом сокращения количества экспортных контрактов, которые в свою очередь снизились по причине торгового протекционизма. Но это только ягодки. Вот когда к факторам влияния добавится устойчивый отток капитала с развивающихся рынков и падение цен на сырье – кумулятивный эффект будет куда чувствительней. И чем сильнее индекс деловой активности в США будет закрепляться выше отметки 60, тем глубже этот индикатор станет нырять ниже 50 в группе развивающихся стран во главе с Китаем. И изменить эту парадигму сможет лишь смещение доллара с трона мировых валют, то есть никто и ничто. В этом и есть план успеха Америки, одобренный Трампом. И вряд ли малая толика этого успеха перепадет "стратегическим союзникам". История с локомотивами для Украины и пошлиной на украинскую сталь яркий тому пример.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик для "Главреда"

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Россия Украина Доллар США Китай Алексей Кущ
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