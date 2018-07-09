Зачем хорваты уволили Вукоевича

В Украине все сказали зрада. С нашей колокольни безусловная зрада. Но хорваты не украинцы, хоть все украинцы стали хорватами в субботу вечером.

Поставьте себя на место хорватов. Особенно на место хорватских чиновников. Они в России. Живут и играют. Ближайшую неделю. А в России замечательный ролик Вида-Вукоевич взорвал все ватные пуканы. В результате, получилось, что хорваты оказались в крайне враждебной обстановке. И рисковали в такой обстановке подойди к матчу с Англией. Где они и так не фавориты. Чтобы вы делали на месте хорватских чиновников? Ведь они должны разгребать эту проблему. Какой вариант действий предложите? При том, что российскую неадекватность вы изменить не можете. Она дана вам как факт.

В итоге, хорватские чиновники решили принести в жертву Вукоевича, в надежде притушить скандал. Они могут быть сто раз согласны с Вукоевичем и Видой, но это не важно. Их внутреннее согласие не решит проблему. А увольнение Вукоевича может и решить (хотя не факт). И они выбирают этот путь. Оно и понятно. Вукоевич в сборной – временно. Он на контракте в киевском Динамо. Его взяли помощником тренера только на время чемпионата мира. Его работа – разбирать противников и готовить досье на них тренеру перед матчами. Разбирать Англию, они, наверное, смогут и без него. В итоге, его работа в сборной закончилась всего на неделю раньше.

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Обидно, конечно, но что-то подсказывает, что свой самый важный матч хорваты уже сыграли. И в России Вукоевич мало что потеряет. Других вариантов же у них и не было, на самом деле. Эскалировать конфликт глупо, это ведь не их война. Для них это лишь головная боль, даже учитывая, что они не любят сербов и россиян. Но тут геополитика мало кого волнует, когда своя пятая точка горит. Украинцы поступали бы точно также, попади они в такую ситуацию, в другой стране, не в России.