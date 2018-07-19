Тарифный геноцид уже на подходе

Для получения транша МВФ осталось поднять тарифы на газ для населения. И безусловно скоро мы услышим дикий вой о том, что власть устраивает тарифный геноцид. И раньше такого не было. Всегда было хорошо и тарифы низкие, а теперь вот будет плохо. Да и вообще уже все плохо, мы все умрем. "Зубожіння", геноцид.

В Украине сейчас точно не худший период в истории в плане ситуации в экономике. Но и не лучший, с точки зрения обычного гражданина. Лучше вроде было в 2005-2008 гг. и в 2011-2013 гг. И тарифы низкие, и денег много. Но беда в том, что оба этих благополучных периода мы получили, когда жили в долг. Как в обычной жизни, вы можете прекрасно себя чувствовать, пить-гулять, ездить на море, если одолжили у соседа пару тысяч долларов. И если не думать о том, что эти деньги надо будет отдавать, то мир прекрасен. И вы можете посмеиваться над вашими друзьями, которые считают каждую копейку и не позволяют себе лишних трат. Глупцы. Ничего не понимают в жизни. Но так не бывает. Долги надо отдавать.

В 2005-2008 годах в долг жили украинские корпорации и украинские граждане. Это был бум кредитования. Западные банки, на фоне кредитного бума в мире, нашли туземный украинский рынок и начали заливать его деньгами. Украинские собственники банков продавали свои финансовые учреждения за безумные деньги, сами банки начали раздавать кредиты направо и налево, совершенно не думая о рисках. Мир был прекрасен, вспомните. Зарплаты постоянно повышались, работодатели в разогретой кредитными деньгами экономике постоянно боролись за сотрудников. Кредиты были дешевыми, особенно в долларах. И даже ипотека. Не говоря уже об автомобилях. Именно тогда мы узнали, что такое пробки. Но потом кредитный бум в мире закончился, а вместе с ним закончилось и непродолжительное украинское счастье. И да, тарифы тогда никто не повышал.

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В 2011-2013 гг. в долг уже жило украинское государство. Янукович и его братва вообще не очень знали, что такое жить по средствам. Для братвы это вообще не характерно. Жить по средствам. Блатная жизнь - она другая. Но братва не хотела делать реформы. Путин дал деньги только в самом конце. А чтобы не терять любовь народа, Янукович и Ко держали тарифы низкими, а гривну высокой. Ведь это было залогом стабильности. В итоге, всего за пару лет, государственный долг стремительно вырос, а резервы НБУ наоборот, снизились в 2 раза. Долго так продолжаться не могло. Но братва никогда не мыслила категориями вечности, тут "украл, выпил, в тюрьму". В общем, они украли, выпили и сбежали. А разгребать осталось всем нам. Что случилось потом, мы все помним. Гривна упала, ВВП рухнул, особенно в долларе. Мы все стали резко беднее. А наш долг вдруг стал слишком высоким для такой страны, как Украина. И чтобы вылезти из этой ямы, мы наконец-то взялись за голову. Потому что выбора у нас не осталось.

Сейчас мы наконец-то живем по средствам. И пусть вас не смущают стенания псевдоэкономистов, которые рассказывают, что мы все больше залазим в долг. Мы впервые за очень долгий период из него, наоборот, вылазим. Наша долговая нагрузка, соотношение долга к ВВП, снижается последние годы. Если мы начали 2017 года на уровне 80% (отношение долга страны к ВВП), то в 2018 год вошли на уровне 73%, а к лету вообще добрались до уровня в 66%. И этот тренд необходимо продолжать. Все может изменится, если мы получим девальвацию (внешний долг у нас в долларах, а ВВП все же сильно зависит от гривны), но это случится только в том случае, если мы не получим транш МВФ. Но там к росту долга добавится еще много неприятностей, которые будут видны не только макроэкономистам, но и прежде всего простым людям. Ведь все прекрасно знают, когда приходит кризис, хуже всего от него бывает простым людям. Не политикам и не олигархам, а самым простым пенсионерам и учителям. В 2015 году, когда мы получили фактически дефолт, все в стране увидели это на своем примере. И так снова будет, если мы не упредим кризис. А упредить его одновременно и очень просто и очень сложно. Надо наконец убрать политику и политиков из ценообразования и получить транш МВФ.

Почему низкие тарифы все время делали нас беднее? Очень просто. Мы всегда платили вроде бы меньше. Особенно по сравнению с рыночной ценой. И вроде бы это было хорошо. Платили меньше пенсионеры, клерки, коррупционеры из Конча-Заспы. Последние вообще могли обогревать дешевым газом свои бассейны. А зачем экономить, все же дешево? Но дешевый сыр бывает только в мышеловке. А за дешевый газ все равно ведь кто-то должен был платить. И платили. Опять же мы все. Но не каждый по отдельности, а все вместе. Платило государство. Но у государства нет своих денег, только деньги налогоплательщиков, то есть нас с вами. Да и их всегда не хватало. Мы ведь не привыкли экономить. И государство брало эти деньги в долг. Разница в тарифах приводила к огромному дефициту бюджета, дефицит покрывался долгом. И если забывать, что долги надо возвращать, то все прекрасно. Но долги приходится платить. И снова платят все. Именно высокий долг привел к резкой девальвации, за которую все украинцы заплатили высокой инфляцией последних лет. И пенсионеры, и клерки и коррупционеры из Конча-Заспы. Но вот вес расплаты немного разный - для пенсионера это расплата была гораздо больнее, чем для обитателя элитного поселка.

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Жить по средствам – это единственный путь к богатой стране. В одной из самых богатых стран мира, Швейцарии, зимой температура в квартирах в среднем около 16 градусов. Свежо, прямо скажем. Потому что они живут по средствам. И экономят. Также должны поступать и мы. По другому не бывает. За все в этом мире приходится платить. И за свои долги и за свои грехи. Последние пару лет мы просто увидели своеобразный портрет Дориана Грей для коллективного украинца, который привык откладывать решение проблем на потом. И вот теперь "потом" наступило. И лучше сделать так, чтобы в будущем эти проблемы не скапливались. Как и долги.

И да, не самый последний вопрос, против кого же устраивают геноцид. Ведь субсидии получает около 50% домохозяйств в стране, то есть самые бедные даже не почувствуют роста тарифов. Субсидии просто пропорционально вырастут и перекроют повышение. И для бабушки в хрущевке все равно, повысятся тарифы на 25%, 30% или 45%. А бабушка в Конча-Заспе как-то это переживет. Но, если мы не поднимем тарифы, то МВФ не даст нам транш. Если мы не получим транш от МВФ, то никто другой нам тоже денег не даст. Ведь это будет сигнал, что украинцы снова потеряли адекватность. А если нам не дадут деньги, то мы не сможем рефинансировать старые долги. В скучных цифрах это выглядит так: На сегодня у министерства финансов на счету более 1 млрд. долларов, а на обслуживание внешнего госдолга к концу 2019 года требуется 6 млрд американской валюты. А тот миллиард, что еще остается у нас на счетах, будет израсходован до начала ноября. И не забываем, что если мы и хотим привлекать деньги, то делать это надо до того, как страну захлестнет период выборов. В такие моменты мы точно не выглядим со стороны как адекватный партнер, а скорее напоминаем шизофреника в период традиционного весеннего обострения.

И последствия от того, что мы не сможем привлечь эти деньги, будут катастрофическими. И не важно, назовут ли это громким словом дефолт или нет. Важно, что больнее всего это будет для тех самых простых людей. Важно, что негативный сценарий НБУ говорит о том, что курс может вырасти до 40. А это приведет к резкому росту цен, череде банкротств и росту безработицы. А это гораздо больнее, чем рост тарифов, даже для тех, кто не получает субсидии. Что лучше, получить рост только одного компонента наших затрат, тарифов, на те же 30% или получить рост всех цен на 40%? И какая ситуация больше подходит под определение "зубожіння" и геноцида. Это не высшая математика, тут даже не надо высчитывать, какая доля тарифов в вашей личной потребительской корзине.

Второй вариант гораздо беднее, особенно если учитывать тот факт, что при нем вас могут еще и уволить. И снова украинцы потянуться в Польшу, где платят зарплаты, где высокие тарифы и где гораздо больше здравого смысла. А еще там был тяжелый период 90-х, когда Польша тоже стала жить по средствам.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital