Почему Порошенко выгодно не идти на выборы

В последнее время только ленивый не написал о том, как Петр Порошенко готовится к выборам и как для него важно на этих самых выборах победить. Варианты, при которых нынешний гарант сам откажется баллотироваться, ни в СМИ, ни экспертами почему-то не рассматриваются. Однако именно такой сценарий, в конце концов, и может удовлетворить всех. В том числе и самого Петра Алексеевича.

Говоря о выборах в Украине мы часто забываем, что их результат интересует не только украинцев. Украина – часть глобальной политики. Пусть и не очень почетная часть – ее роль напоминает роль штрафного батальона на фронте противостояния России и Запада. Но, тем не менее, отечественная политика это не "вещь в себе". Наших "партнеров" устроит далеко не любой вариант.

Что нужно условному Западу? Ему без разницы фамилии и лозунги. Ему нужны две вещи: первая – продолжение нынешней политики, вторая – гарантия, что в результате выборов Украина не погрузится в хаос. Т.е. Западу нужна "передача власти", и вовсе не нужны сюрпризы.

Порошенко не может выиграть выборы. С его рейтингом, развалом властной вертикали и отсутствием эффективной команды, это уже нереально. Да, он может попробовать выборы отменить, может попробовать поиграться в диктатуру или военное положение. Но конечный результат всего этого непредсказуем и, скорее всего, печален. Никто Петру Алексеевичу разрешение на такое не даст, а без разрешения он и сам на это не пойдет.

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Тем не менее, Порошенко еще способен набрать свои 5-10% и открыть тем самым "ящик Пандоры". Порошенко забирает голоса у "проевропейских", "прозападных" кандидатов. В результате ни сам Порошенко, ни удобный для Запада кандидат могут не попасть даже во второй тур. Во втором туре могут появиться такие пары как Тимошенко-Бойко, Тимошенко-Ляшко или даже что-то еще более экзотическое. Никто из этих людей во главе Украины Западу явно не нужен. Тимошенко там не доверяют еще со времен "перехихикивания в Кремле", а победа Бойко или Ляшко с большой долей вероятности погрузит страну в хаос.

Ситуация во многом патовая. Однако она легко разрешается в случае… отказа Порошенко баллотироваться. Голоса "патриотичного" электората отходят Гриценко, Вакарчуку или кому угодно другому, на кого сделает ставку Запад. Этот условный кандидат легко проходит во второй тур с Тимошенко (ему даже не нужно быть популярным – 10% вполне хватит) и там еще более легко у нее выигрывает (с антирейтингом Юлии Владимировны это тоже не сложная задача).

А что Петр Алексеевич? А он может выторговать под это дело определенные гарантии безопасности, сохранения активов, участия в политической жизни. Пусть хотя бы на время существования нынешней администрации в Вашингтоне. А это, по нынешним временам, уже немало.

Описанный вариант устроит всех. И украинские элиты, и Посольство и даже избирателя. У такого сценария есть, правда, одно слабое место, - он малореален. Для его осуществления нужно рациональное поведение главных игроков. А рациональность это вовсе не то, чем славится украинский политикум.

Вячеслав Чечило, журналист, для Капитала