Киевлянам на заметку: как эстонцам сделали бесплатный проезд в транспорте

В Эстонии почти по всей стране отменили плату за проезд в общественном транспорте. Это уникальный опыт для ЕС. Раньше бесплатный проезд у эстонцев был только в Таллине, а теперь его ввели в 11 регионах из 15.

Власти объясняют, что пошли на такой шаг, чтобы снизить количество автомобилей на дорогах и позаботиться об экологии. Рассчитывают, что теперь граждане чаще будут пользоваться автобусами и трамваями и реже садиться за руль.

Из Киева, где проезд в метро недавно подняли с 5 до 8 грн просто в угоду олигарху Фуксу, чтобы выплатить ему фейковый долг в 2 млрд, эти новости кажутся фантастикой. Всего-то 30 лет назад мы с эстонцами жили в одном государстве, а теперь между нами практически пропасть. Бывшая республика СССР выглядит другим миром, в котором "наверное, вообще не надо будет умирать". А ведь стартовали в 1991-м с одних позиций.

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Посмотрите, насколько разный подход к людям в двух осколках Союза. В Эстонии, как и у нас, тоже есть проблемы с оттоком населения, многие граждане уезжают работать в Западную Европу, и правительству постоянно приходится что-то придумывать, чтобы делать жизнь в стране максимально комфортной, удерживать людей.

В Украине подход принципиально другой. Население уезжает из страны? Значит нужно выжать максимум из тех, кто остался. У нас нет дармового сырья, как в РФ, поэтому вместо нефти - люди, которых постоянно облагают налогами в пользу то одного, то другого олигарха - 3 гривны Фуксу, 10 гривен - Ахметову за Роттердам+. Украинцы ж не эстонцы. Нас много - на всех хватит.

Денис Казанский, журналист