Зачем Путину ход с референдумом на Донбассе

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

31 июля 2018, 09:21

Идея с референдумом на Донбассе очень опасна, независимо от того, каким будет его исход.

Путин продвигает идею референдума на Донбассе

Не нужно придумывать фантастические объяснения для новой идеи российского президента, все лежит на поверхности. Владимир Путин постоянно играет в какие-то инициативы, которые прощупывают почву реакции, в первую очередь, со стороны Запада. Мнение Украины его мало интересует, им можно и пренебречь, ведь наша страна не рассматривается Путиным как субъект политики.

Если такой референдум состоится, то это позволит Кремлю обыграть выгодную для себя сторону по Донбассу, несмотря на то, каким будет его результат.

Вариант первый - на референдуме жители ОРДЛО голосуют за вхождение в состав России или за создание квазигосударства. Такой исход будет на руку Путину, ведь позволит и дальше тормозить разрешение конфликта. Президент РФ может заявить: "Смотрите, они по-прежнему не хотят в Украину, они хотят либо к нам, либо получить независимость. Поэтому переговоры в рамках минского процесса или любого другого абсолютно бессмысленны, ведь это будет против воли людей".

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Второй вариант - еще более опасный - жители ОРДЛО голосуют за возвращение в состав Украины, но с маленькой припиской "на правах автономии". Эта приписка поможет Путину переложить вину за торможение решения вопроса Донбасса на плечи Украины. Мол, мы в Москве "за", люди тоже хотят, только Киев не хочет их назад принимать.

И это будет иметь определенные последствия для Украины, потому что тот же Трамп получит пас в свою сторону – он сможет аргументировать необходимость каких-либо уступок со стороны Киева, если такой референдум состоится.

В любом случае, какие бы идеи сейчас не выдвигал Путин, очевидно, что до проведения президентских и парламентских выборов в Украине конфликт на Донбассе не будет разрешен, принципиально новая модель решения конфликта не появится, и ситуация будет в духе "ни войны, ни мира", как сегодня.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

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Донбасс референдум Владимир Путин Юрий Романенко
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