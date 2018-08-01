Убийство Сармата совершено "немного по-дебильному"

Наглое, циничное убийство Сармата (Виталия Олешко) всколыхнуло интернет. Независимо от результатов расследования, в объективность которого почти никто не верит, уже всем понятно, что виновата власть.

Виноват депутат Пономарёв, которого, как личного врага Сармата, назначили виновным сразу же. Виноват местный губернатор - хотя бы потому, что он человек Порошенко. К тому же, говорят, у него были какие-то тёрки с погибшим. Виноват Аваков, потому что вероятный убийца - бывший боец "Азова", а раз так, значит, он - человек Билецкого. А Билецкий - человек Авакова, и понеслось... Виноват Аваков снова, потому что тот же вероятный убийца - ещё и бывший боец "Торнадо", а "Торнадо" - расформированный нынче батальон в системе МВД, значит снова - Аваков. Виноват "Правый сектор", ведь среди тамошних правосеков есть "мутные", и их курирует СБУ, а СБУ контролирует президент. Значит, снова Порошенко виноват...

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