В 2021 Европа снова будет богатеть за счет Украины

Украина становится "тихой гаванью" для нерезидентов из ЕС / Reuters

Для погашения бюджетного дефицита в декабре Украина продала облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) почти на 90 миллиардов гривен, чем увеличила задолженность по ним почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

В бюджете на текущий год дефицит был заложен на уровне ~270 млрд гривен, но за весь год он так и не дошел до 135 млрд. Потому заимствования, скорее всего, сейчас делаются для покрытия текущих расходов. Но все равно такого большого дефицита бюджета, как был заложен в проект 2020, у нас не будет.

Это – проявление симбиоза экономической необходимости и политических договоренностей: Украина становится "тихой гаванью" для нерезидентов. В декабре они впервые за последние полгода активно начали вкладываться в украинские ценные бумаги, что указывает на их уверенность в том, что будущий год пройдет стабильно и после они смогут вернуть назад свои деньги. А при более стабильном курсе национальной валюты в Украине в следующем году, заходящие к нам нерезиденты рассчитывают на процентную ставку по ОВГЗ в 8-10%, что на порядок превышает доходность аналогичных ценных бумаг в Европе.

С этой же уверенностью нерезидентов связано и внезапное укрепление гривны в течение двух прошедших недель, так как они активно вливали валюту на украинский рынок.

Читайте также"Заговор" Запада: почему из Украины делают нищую странуЗа счет каких именно договоренностей это происходит, сказать сложно, но все указывает на то, что в 2021 году нас ожидает болотистая стабильность в экономике – без взрывных ростов или падений, не превышающих двузначные значения. Скорее всего, мы удержимся в диапазоне +3 – -8% ВВП. Так как деньги, расходуемые через бюджет, снова возвращаются в тот же бюджет в виде связанных доходов. Это не означает, что мы их проедаем – чаще всего средства, в особенности те, что потрачены на социальные расходы, в достаточной степени способствуют стабилизации на внутреннем рынке, а значит, часть из них возвращается в бюджет в виде НДС, а часть средств поддерживает на плаву малый, средний и опосредованно крупный бизнес, который выплачивает зарплаты, из которых платятся налоги.

Но при этом госдолг у нас увеличивается, и из года в год его обслуживание растет – в будущем году на это потребуется 70% госбюджета. Естественно, их никто не будет вытаскивать из бюджета, но большая его часть будет обслуживаться за счет новых займов, а возврат долгов пойдет уже из полученных Украиной новых кредитов. То есть для того, чтобы выйти из порочного круга, Украина должна будет либо набрать намного больше займов, которые нужно будет направить на заранее выбранные позиции или отрасли экономики, чтобы те развивались и приносили прибыль, либо мы в течение ближайших пяти лет придем к ситуации, когда практически весь бюджет будет уходить на обслуживание и погашение долгов.

И это будет очень печально, так как тогда у нас не останется никаких ресурсов для развития и нужно будет договариваться с иностранными кредиторами не о реструктуризации, а о списании долгов. Опыт наших соседей показывает, что на списание долгов они идут более охотно, но это уже будет зависеть и от политической ситуации внутри страны. Ведь чем беднее страна, тем проще что-то требовать.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда