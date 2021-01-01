С новой кабалой! Какие тарифы вырастут в 2021 году

Тарифы ЖКХ в Украине в 2021 году продолжат рост / РБК-Украина

Тарифы на услуги ЖКХ в 2021-м году однозначно будут расти. Какой будет цена на газ, сейчас точно не скажет никто. Прежде всего потому, что в Украине действует так называемый рынок газа. Для конечного потребителя уже сейчас действует два платежа: непосредственно цена газа и абонплата, она же тариф на распределение, которую с 1 января 2021-го по неизвестной никому, кроме правительства, причине увеличивают на 50%. И это при том, что абонплату за прошедший год уже увеличивали дважды – на 40% в январе и ещё на 20% в июле, то есть больше, чем в два раза только за один год.

Вода и канализация, точно также, как и газ, в 2020 году уже дорожала на 40% и с 1 января она снова прибавит в среднем по стране еще 20%. То есть рост цен идет сумасшедший, но явных предпосылок для этого нет. Ведь зарплаты в разы ни у кого не повысились и почему происходит подорожание – неизвестно.

В случае с подорожанием электроэнергии, ситуация неоднозначная, так как поставщик электроэнергии может устанавливать свою цену едва ли не каждый месяц. Но до конца текущего года действует ПСО (механизм специальных обязательств энергокомпаний, который позволяет удерживать низкие цены для граждан), благодаря чему цена пока ограничена и Энергоатом продает электроэнергию населению по льготному тарифу – по 90 копеек на первые 100 кВт.

Скорее всего, льготный тариф в следующем будет отменен и люди будут платить с первого киловатта по 1,68 гривни, а, возможно и этот тариф впоследствии увеличат на 50-70%. И хоть окончательного решения еще не приняли, факт того, что тарифы на электроэнергию также будут повышать, сомнений не вызывает. А на фоне всех этих подорожаний и увеличение тарифов на отопление и горячую воду тоже, увы, не за горами.

И потому рост тарифов, которые уже стали непосильной ношей для людей, будет и дальше увеличивать неплатежи.

Недавняя статистика показала, что только за октябрь 2020 года долг населения по оплате ЖКХ вырос на 2 миллиарда гривен и достиг 65 миллиардов, из которых почти 70% составляют долги за газ и отопление. И это – уже неподъемная цифра для нашей страны.

Читайте такжеС 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услугНо, несмотря на это, останавливаться, то есть снижать тарифы, никто не будет. Потому что с 1 мая, когда вступят в силу изменения в закон о ЖКХ, у нас появится абонплата по каждой коммунальной услуге. Например, если сейчас при оплате отопления, оплачивают непосредственно само отопление, то уже в следующем отопительном сезоне придется платить еще и абонплату, в которую, помимо обслуживания внутридомовых сетей, будут включать еще и взносы на установку, замену и поверку счетчиков. А с учетом того, что на каждую коммунальную услугу появится по несколько платежек, скоро дойдет до того, что мы даже не будем успевать следить за тем, какая из услуг и на сколько подорожала.

Но, даже несмотря на это, системе ЖКХ не грозит никакой коллапс, потому что там сплошное воровство, поскольку в каждой гривне, которую люди платят за жилищно-коммунальные услуги, около 50 копеек составляет коррупция. И потому все эти слезы, которые льют коммунальщики, называя себя убыточными – чистая ложь. Ведь если бы это действительно было так, то все коммунальные предприятия уже давно бы стали банкротами, Но у нас, хоть люди и платят максимум 70% за услуги ЖКХ, так и не появилось ни одного. Потому в коллапсе окажется не система, а люди. Потому что именно их государство своими завышенными тарифами загоняет в еще большие долги, которые скоро еще и начнет с них выбивать.

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины, специально для Главреда