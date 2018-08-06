«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы

Виталий Портников призвал отменить президентские выборы

Голосование украинцев на президентских выборах в 2019 году мало на что повлияет, потому что президент или премьер-министр будут людьми, которые все равно будут находиться под влиянием иностранных кредиторов и делать то же, что сегодня делает власть.

«Кто бы вам что ни обещал, они будут делать то, что будут говорить финансовые доноры, а ваша воля будет иметь значение, когда вы научитесь зарабатывать деньги», — заявил журналист Виталий Портников в интервью «Апострофу».

Он подчеркнул, что до 2024-го, а возможно, и до 2028 года, пока Украина не расплатится с долгами, голосование граждан Украины имеет чисто символическое значение.

«Значение имеет лишь совокупное голосование на президентских и парламентских выборах, так как голосование на выборах президента ничего не будет значить, пока не будет сформирован парламент. А в-третьих, украинцы должны привыкнуть жить в ситуации политического хаоса. Он закончится только при двух условиях: первое – конституционные изменения, отмена общенародных президентских выборов. И это то, на что украинские политики не могут пойти», — добавил журналист.

По его словам, украинский народ оказался совершенно не способным голосовать на общенародных президентских выборах, он не сдал экзамен на политическую зрелость.

"Каждое голосование украинцев на президентских выборах приводит к катастрофе украинского государства", — заключил журналист.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может воспользоваться неспокойным периодом перед президентскими выборами в Украине.