Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных

Глава САП махнул на отдых, получив на это от государства полмиллиона

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий благополучно ушел в отпуск после того, как отделался выговором от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Для хорошего отдыха во время полуторамесячного отпуска Холодницкий получил 456 780 гривень отпускных, сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

Читайте такжеКонфликт Холодницкого и Луценко изобразили в Сети в образах Иисуса и ИосифаРанее Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве. Глава САП заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому. Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований, заявил глава НАБУ.