“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину

Владимир Путин — шизофренически-маниакальный человек, полагает Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин является шизофренически-маниакальным человеком.

Украине нужно готовиться к любому сценарию, сказал чиновник, комментируя заявление главы РФ, что возможное вступление в НАТО нашей страны и Грузии "является прямой угрозой национальной безопасности России", пишет “Обозреватель”.

"К сожалению, мы имеем дело с шизофренически-маниакальным человеком, который построил в соседней стране авторитарный режим и который фактически может осуществить любые свои прихоти: никакого сопротивления ни в обществе внутри этого государства, ни в политикуме этого государства, на сегодняшний день этому человеку нет", — отметил собеседник.

По его словам, “влезть в голову” российского лидера и спрогнозировать, какие у него там идеи и намерения, что у него в голове завтра будет, что послезавтра, — это просто невозможно.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.