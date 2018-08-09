В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе

Андрей Магера / фото:liga.net

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера призвал лишать украинского гражданства людей, которые принимали участие в "референдуме", который проводился на оккупированных территориях Донбасса в 2014 году.

"Я считаю, что государство с помощью принятия новой Конституции Украины – если такая будет, потому что сейчас о такой Конституции говорят, должно решить вопрос относительно статуса лиц, которые, во-первых, добровольно получили гражданство России; во-вторых, которые находились в оккупационных органах власти; в-третьих, которые активно принимали участие в так называемых референдумах "ДНР" и "ЛНР", - подчеркнул он в комментарии "Новостям Донбасса".

Чиновник также считает, что украинского гражданства необходимо лишать и тех, кто добровольно получил российский паспорт: "Если человек сам его просил и ему дали гражданство – это одно, а если человеку принудительно дали гражданство России – это другое дело. Нужно разбираться".

Отметим, что изначально Магера опубликовал соответствующий пост на своей странице в Facebook, однако позже представитель ЦИК его удалил. При этом в сообщении он и поделился видео опроса из Луганска, в котором у местных жителей спрашивали, готовы ли они отказаться от паспорта Украины взамен на российский.

Магера пояснил "Новостям Донбасса", что от своих слов не отказывается, а пост удалил, чтобы не рекламировать СМИ, проводившее опрос.

Напомним, ранее фронтмен группы Kozak System призвал лишать жителей Донбасса украинского гражданства.