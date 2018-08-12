Волкер обвинил Россию в затягивании конфликта на Донбассе

По словам спецпредставителя, российские войска постоянно мешают СНМ посещать границу.
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Москва затягивает конфликт на Донбассе.
"Вот съемка ОБСЕ, которая показывает колонны машин, нелегально въезжающих в Украину и обратно из России, - написал Волкер в Twitter. - Напоминаю, Россия заблокировала эффективную работу миссии по наблюдению за границей, а ее войска постоянно мешают СНМ посещать границу".
Он приложил к твиту видео с колонной из военных машин, въезжающих в Украину с территории России и выезжающих обратно.
Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.
По словам Волкера, эти действия являются еще одним способом намеренного затягивания конфликта и поддержания военных действий на востоке Украины.
Ранее замглавы ЦИК Украины Андрей Магера призвал лишать украинского гражданства участников "референдума", который проводился на оккупированных территориях Донбасса в 2014 году.