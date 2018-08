Волкер обвинил Россию в затягивании конфликта на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Москва затягивает конфликт на Донбассе.

"Вот съемка ОБСЕ, которая показывает колонны машин, нелегально въезжающих в Украину и обратно из России, - написал Волкер в Twitter. - Напоминаю, Россия заблокировала эффективную работу миссии по наблюдению за границей, а ее войска постоянно мешают СНМ посещать границу".

Он приложил к твиту видео с колонной из военных машин, въезжающих в Украину с территории России и выезжающих обратно.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK