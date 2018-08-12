"Украина - г*вно, Россия - все": в Раде придумали наказание для "схвативших российский триколор"

12 августа 2018, 11:51

По словам нардепа Юрия Березы, украинцами с российским паспортом должны заняться спецслужбы.

Юрий Береза
Юрий Береза / Пресс-служба "Фронту змін"

Украинцев, которые получили российское гражданство и проживают на неподконтрольных властям территориях, необходимо автоматически лишить гражданства.

Об заявил депутат Верховной Рады Юрий Береза ("Народный фронт"), передает "Обозреватель".

По словам депутата, если человек публично заявлял, что "Украина - это г*вно, а Россия - это все, его нужно лишить украинского гражданства".

"Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российских триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов", - сказал Береза, отметив что есть люди, которые получали российские документы "сознательно, но скрытно".

По словам депутата, ими должны заняться спецслужбы. Украинцев, которых заставили принять российское гражданство, также необходимо проверить, считает Береза.

Накануне замглавы ЦИК Украины Андрей Магера призвал лишать украинского гражданства участников "референдума", который проводился на оккупированных территориях Донбасса в 2014 году.

"Я считаю, что государство с помощью принятия новой Конституции Украины – если такая будет, потому что сейчас о такой Конституции говорят, должно решить вопрос относительно статуса лиц, которые, во-первых, добровольно получили гражданство России; во-вторых, которые находились в оккупационных органах власти; в-третьих, которые активно принимали участие в так называемых референдумах "ДНР" и "ЛНР", - сказал Магера.

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Юрий Береза украинское гражданство российское гражданство
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