Путин и Меркель обсудят Украину: названа дата

Владимир Путин и Ангела Меркель / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин 18 августа встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в резиденции Мезеберг под Берлином, сообщается на сайте немецкого правительства.

Основными темами встречи будут ситуация в Украине и в Сирии, а также энергетические вопросы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

После этого лидеры двух стран планируют провести совместную пресс-конференцию.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Москва затягивает конфликт на Донбассе.

"Вот съемка ОБСЕ, которая показывает колонны машин, нелегально въезжающих в Украину и обратно из России, - написал Волкер в Twitter. - Напоминаю, Россия заблокировала эффективную работу миссии по наблюдению за границей, а ее войска постоянно мешают СНМ посещать границу".

По словам Волкера, эти действия являются еще одним способом намеренного затягивания конфликта и поддержания военных действий на востоке Украины.