Порошенко и Меркель обсудили Сенцова

Петр Порошенко и Ангела Меркель / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова", - сообщается на сайте украинского президента.

Порошенко и Меркель также обсудили ситуацию на Донбассе и строительство "Северного потока-2".

Во вторник, 15 августа, Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - сообщила российская правозащитница Зоя Светова, посетившая Сенцова в колонии.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.