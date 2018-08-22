В украинском политикуме "до черта" адвокатов Путина — Порошенко

22 августа 2018, 13:00

Президент утверждает, что некоторые политики работают на агрессора, пытаются подорвать моральный дух украинцев.

Петр Порошенко: в украинском политикуме
Петр Порошенко утверждает, что в украинском политикуме "до черта" адвокатов Путина / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил, что у главы Российской Федерации Владимира Путина "до черта" адвокатов в украинском политикуме, некоторые политики настолько ослеплены внутренней борьбой, что бездумно, а иногда даже и сознательно, тиражируют избитые и опасные штампы российской пропаганды.

Кремль навязывает нашей стране информационную войну, которая имеет целью поработить разум граждан, рассказал глава государства, выступая на Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы — там Украина", пишет УНИАН.

"Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но меня, как президента, шокирует другое: как же до черта у него адвокатов в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить эту ответственность на Украину", — заявил украинский лидер.

Президент твердо убежден, что некоторые политики "работают на агрессора, они пытаются подорвать моральный дух украинцев, они пытаются ослабить волю к сопротивлению, а главное — бьют в тыл, в спину Вооруженным Cилам Украины".

Ранее Петр Порошенко говорил, что Русская православная церковь представляет серьезную опасность для Украины. По его словам, крайне необходимо обрубить все щупальца, которыми внутри украинского государственного организма орудует РФ.

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Петр Порошенко Адвокаты информационная война Владимир Путин
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