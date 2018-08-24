Украина останется в ситуации риска в случае постройки "Северного потока-2" - Болтон

Джон Болтон / Reuters

Украине стоит найти альтернативные ресурсы природного газа, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

При этом он отметил, что в вопросе обеспокоенности проектом "Северный поток-2" есть и экономическая, и стратегическая составляющие, а президент США Дональд Трамп, выражая обеспокоенность относительно нового "потока", подчеркивает "не только экономическую важность этого вопроса в Европе..., но и стратегическую".

По словам Болтона, это связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Почему вы, Европа добровольно ещё больше привязываете себя к российским энергопоставщикам. Альтернативный вариант для Украины и других стран - находить другие источники и ресурсы природного газа", - подчеркнул он и заявил, что этот вопрос находится в компетенции правительства Украины.

Болтон добавил, что если "Северный поток-2" будет построен, то: "Украина останется в ситуации риска, что Россия, даже если обязуется, не будет поставлять достаточные объемы газа".

Напомним, ранее Болтон заявил о том, что Украина и США рассмотрят шаги о невмешательстве РФ или других стран в выборы в Украине в 2019 году.