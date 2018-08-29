"Решение по нему уже принято": политолог объяснил, чем России и Украине грозит "казус Сенцова"

В чем состоит "казус Сенцова" / facebook.com/denisovaombudsman

Кремль понимает, что уступки в вопросе освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова могут стать прецедентом – поэтому и затягивает процесс.

Такое мнение высказал глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата в "Главреде".

"Кремль понимает, что уступки в вопросе Сенцова могут стать прецедентом: если его выдать Украине, значит, признать, что он – гражданин Украины, и судили его незаконно. И что это может вызвать цепную реакцию: появится немало тех, кто были осуждены в Крыму по российским законам, но сейчас попытаются опротестовать приговоры на основе "казуса Сенцова", – отметил Бондаренко.

То есть в России ищут выход из ситуации: как формально сохранить видимость законности и при этом избавиться Сенцова как фактора дестабилизации ситуации, пояснил он. Тем более, что для России проблема терроризма стоит довольно остро, а Сенцова осудили за "террористической" статье.

Читайте такжеКремль намерен решить проблему Сенцова в ближайшее время - журналист"Есть несколько вариантов выхода из ситуации. Каждый из них имеет свои недостатки (освободить Сенцова и отправить его в Крым, лишить гражданства и отправить в Украину, отправить в третью страну и т.д.), и все они упираются в нюансы действующего в России законодательства. Хотя, по моей информации, решение принято – и вскоре Сенцов может выйти на свободу", – заявил политолог.

И добавил: "Другое дело, что украинская власть будет тщательно перестраховываться, чтобы не получить в лице Сенцова вторую Надежду Савченко".

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Сенцов писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.