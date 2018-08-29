Эксперт рассказал, зачем власть сменила Ленина на Бандеру

Зачем власть сменила Ленина на Бандеру

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата на "Главреде" дал свою оценку процессу декоммунизации в Украине и войне с памятниками.

"Я бы оставил историю историкам, но за неимением возможности продемонстрировать обществу хоть какие-то успехи в экономике и социальной сфере, власть пошла по самому простому и эффектному, но не эффективному, пути – воевать с исторической памятью и с прошлым", – пояснил он.

И напомнил слова героя Томазо Ди Лампедузы: "Для того, чтобы ничего не менять, достаточно поменять флаги".

"В нашем случае достаточно было Ленина сменить на Бандеру", – резюмировал политолог.

Ранее он объяснил, почему Порошенко выгодна война на Донбассе. Противостояние является козырем властей Украины в переговорах с западными партнерами, полагает эксперт.

В свое время Дмитрий Гордон объяснил, почему Украине нужна декоммунизация. При этом он выступил против разрушения памятников советский эпохи и назвал это варварством.