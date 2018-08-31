СМИ узнали, какой топ-чиновник Администрации Порошенко уйдет в отставку

Один из руководителей учреждения объявит об оставке на пресс-конференции.
В пятницу, 31 августа, Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко публично объявить о своей отставке.
Такую информацию опубликовал портал "Апостроф" со ссылкой на собственные информированные источники. По их словам, в 14.00 состоится пресс-конференция, на которой Шимкив и сообщит о своем уходе.
К слову, в Администрацию президента он был назначен в июле 2014-го и заведовал в учреждении вопросами проведения административных, социальных и экономических реформ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ назвали автора предвыборной рекламы Петра Порошенко.