Убийство Захарченко: дипломат спрогнозировал последствия для Донбасса

Александр Захарченко / Reuters

Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко может иметь несколько различных последствий для Донбасса и Украины в целом - от возобновления полноценных боевых действий, до замораживания конфликта.

Такое мнение высказал дипломат Василий Филипчук в интервью "Апострофу".

"Сценарии, частью которых было отстранение от власти наиболее одиозных и неприемлемых для украинцев лиц - таких, как Захарченко и Плотницкий - предусматривают постепенное сворачивание или модификацию конфликта. Вплоть до начала шагов к настоящей имплементации Минских договоренностей и постепенного восстановления контроля над ныне неконтролируемыми территориями. Или по меньшей мере замораживание конфликта и трансформацию его в "удобное" для всех сторон состояние - как, например, приднестровский конфликт", - считает Филипчук.

По его словам, ситуация должна проясниться в ближайшие "две-три недели". В зависимости от того, кто именно ликвидировал Захарченко, - украинские спецслужбы, или местный криминалитет, - ситуация может развиваться по-разному.

"(Если это была) спецоперация украинских спецслужб - тогда нас ждет по меньшей мере возобновление полноценных боевых действий на востоке страны. Или же это были внутренние разборки в Донецке - и тут Москва, конечно, должна была бы вмешаться и "навести порядок" на оккупированной территории. Или же действительно есть договоренности по постепенному замораживанию конфликта и превращению Донбасса в территорию, где ничего не происходит, кроме усыхания и отмирания с неопределенным будущим. Или же нас ждут несколько очень интересных месяцев с последующей ротацией руководства ЛДНР, новыми постановками и постепенной сменой декораций", - предполагает Филипчук.

"Не подлежит сомнению по крайней мере одно - началась новая игра, игроки просчитали на несколько шагов вперед и начали передвигать фигуры на шахматной доске", - подытожил дипломат.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".