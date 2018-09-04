"Атака через телеэкраны". В Раде предложили законодательно наказывать всех, отрицающих агрессию РФ против Украины

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Нардеп и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал бороться с "информационными войсками Кремля, атакующими жителей Украины через телеэкраны".

"Враг атакует каждого украинца через телеэкраны. Это нужно остановить. […] Нет, это не журналистика, это информационные войска Кремля на чужой территории, замаскированные под свободные СМИ", — заявил парламентарий с трибуны Верховной Рады во время пленарного заседания во вторник, 4 сентября.

Кроме того, Бурбак предложил ввести на законодательном уровне ответственность за отрицание "российской агрессии" против Украины.

"Мы также будем настаивать на возвращении к рассмотрению законопроектов об ответственности за отрицание факта российской агрессии, о запрете российского участия в акционерном капитале теле- и радиокомпаний и о расширении полномочий нацсовета по вопросам теле- и радиовещания", — подытожил нардеп.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломат объяснил, почему Россия продолжит экспорт агрессии.