Нарушение закона нардепами попало на видео

Верховная Рада / Reuters

Телеканал NewsOne опубликовал видео, на котором депутаты Верховной Рады голосуют вместо своих коллег.

Видео доступно на YouTube телеканала.

На записи можно запечатлено, как во время голосования по законопроекту №6085 о трансграничном сотрудничестве и за повестку дня нардеп "НФ" Вадим Подберезняк голосует за троих коллег по фракции.

Другой депутат "НФ" Андрей Иванчук во время голосования за повестку дня нажал зеленую кнопку сразу за четверых коллег.

И законопроект №6085, и повестка дня в итоге были приняты большинством голосов после трех неудачных попыток - 234 и 241 голос соответственно.

Накануне на сайте парламента был опубликован текст законопроекта №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства страны в ЕС и НАТО.