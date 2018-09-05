Нарушение закона нардепами попало на видео

И законопроект №6085, и повестка дня в итоге были приняты большинством голосов.
Телеканал NewsOne опубликовал видео, на котором депутаты Верховной Рады голосуют вместо своих коллег.
Видео доступно на YouTube телеканала.
На записи можно запечатлено, как во время голосования по законопроекту №6085 о трансграничном сотрудничестве и за повестку дня нардеп "НФ" Вадим Подберезняк голосует за троих коллег по фракции.
Другой депутат "НФ" Андрей Иванчук во время голосования за повестку дня нажал зеленую кнопку сразу за четверых коллег.
И законопроект №6085, и повестка дня в итоге были приняты большинством голосов после трех неудачных попыток - 234 и 241 голос соответственно.
Накануне на сайте парламента был опубликован текст законопроекта №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства страны в ЕС и НАТО.