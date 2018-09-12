"Замолчи, бл*дь!": замминистра жестко осадил Червоненко в прямом эфире

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Во время политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и бывший глава Минтранса и экс-губернатор Запорожской ОГА Евгений Червоненко устроили перепалку.

В студии обсуждался, в частности, вопрос поставок воды на территорию аннексированного Крыма с материковой Украины.

"Это видят и Америка, и Россия. И не надо так смотреть, твои дела говорят громче слов... Не кривись, я тебе слова не давал", - в какой-то момент сказал Червоненко к Грымчаку.

"Я тоже тебе не давал, замолчи, бл*дь!" - разозлился в ответ Грымчак, что вызвало бурю негодования у присутствующих.

"Ты че, осел?! Ну шо ты?" - встал Червоненко и направился к Грымчаку. "Такой храбрый, бл*дь", - еще раз не сдержался замминистра. После этого в конфликт вмешались ведущие.

Накануне Грымчак заявил, что Киев может возобновить поставку воды в Крым в случае, если Москва признает факт оккупации полуострова.