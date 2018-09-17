Кравчук распек Кучму за ультиматум Трампу

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал экс-главу государства Леонида Кучму за призыв к американскому лидеру Дональду Трампу извиниться перед Киевом за "обман" при подписании Будапештского меморандума.

"Не нужно такие непродуманные вещи запускать для обсуждения!" - сказал Кравчук, отметив, что это "не та рекомендация, которая нужна Украине", передает ФАН.

Он напомнил, что меморандум подписывали не только Украина и США, но и Великобритания с Россией.

"Мне нужны не извинения! Мне сегодня нужно действие по обеспечению гарантий Украине, которые предусмотрены Будапештским меморандумом. Как эти гарантии привести в действие?" - вопрошает первый глава Украины.

"Трамп-то его вообще не подписывал", - сказал Кравчук, предположив, что Кучма "что-то до конца не просчитал", подписывая документ (5 декабря 1994 года. - Прим.).

Ранее Кучма заявил, что Трамп должен извиниться перед Киевом. По словам Кучмы, украинская сторона была обманута, когда в 1994 году подписала Будапештский меморандум, фактически лишивший ее ядерного оружия.