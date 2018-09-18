Кум Путина дал позитивный прогноз по Сенцову

Олег Сенцов вернется в Украину, уверен Виктор Медведчук / Фото: Reuters

Политик и бизнесмен, кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук уверен, что незаконно осужденный в РФ и голодающий украинский режиссер Олег Сенцов (находится в колонии города Лабытнанги) вернется в Украину.

Переговоры по поводу освобождения украинца ведутся постоянно, рассказал предприниматель в интервью телеканалу NewsOne.

"Я могу сказать о том, что у России есть интерес по поводу определенных лиц, которые отбывают наказание в Украине. Такой интерес есть. Я не буду сейчас называть эти фамилии", — отметил собеседник.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние нашего соотечественника значительно ухудшилось, он написал завещание. Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.