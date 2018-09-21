"Теперь у Москвы нет табу": эксперт рассказала об опасности разрыва "дружбы" с Россией

Украина разрывает Договор о дружбе с Россией / eer.ru

Президент Петр Порошенко сделал шаг по приведению юридической основы украинско-российских отношений к их реальному содержанию, приняв решение о денонсации Договора о дружбе.

При этом денонсация многими – и украинцами, и россиянами – будет воспринята, как назревшее дело, которое нужно было осуществить давно, написала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова в материале на "Главреде".

В то же время она предупредила, что в этой ситуации возникает и ловушка: "Дело в том, что юридические договора все же, несмотря на разрушение их основ, в какой-то степени сохраняют свою роль ограничителей. Полный отказ от договоров снимает ограничения для всех сторон и, в первую очередь, для стороны-агрессора, которая предпочитает "бить стекла". Теперь у нее нет вообще никаких табу".

Шевцова отмечает, что разрыв большого Договора может стать началом разрушения всей договорной канвы отношений двух стран, при этом может возникнуть ситуация, ущербная в первую очередь для Украины.

Он также напомнила, что в отношениях между Украиной и Россией сохраняется целый ряд не до конца определенных отношений, которые могут "взорваться" в любой момент.

"Я имею в виду, в частности, спорные вопросы, которые касаются акватории Азовского моря и Керченского пролива. В любой момент Москва может пойти здесь на жесткие шаги, оправдывая свои действия тем, что Киев отказался от регулирования отношений. Имитация права всегда разрушительна. Но и полный отказ от правовых регуляторов – не всегда лучший выход", - добавила Шевцова.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.