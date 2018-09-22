Климкин раскрыл, к чему Путин будет стремиться по Украине

В нашей стране не будет пророссийской власти, уверен глава МИДа.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет стремиться к дестабилизации нашей страны.
Нужно помешать РФ провести федерализацию и фрагментацию украинского государства, рассказал чиновник в эфире "Радио НВ".
"Пророссийской власти здесь не будет, ее просто вынесут из Украины... Путин будет стремиться к дестабилизации Украины…", — утверждает глава МИДа.
Ранее президент Петр Порошенко в интервью американскому изданию The Washington Post говорил, что цель России — захватить Азовское море, как Крым. По его словам, Украина подает против РФ иск в Международный гаагский арбитраж.